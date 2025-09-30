 Перейти к основному контенту
Общество
Кипр приостановил прием заявок на визу в России

Кипрские консульства в России сообщили, что не принимают заявки на визы до 3 октября. В АТОР добавили, что дипмиссии до 6 октября приостанавливают прием заявок от турагентств в связи с изменениями системы въезда и выезда в ЕС
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Консульства Республики Кипр в Москве не принимает заявления на визы с 29 сентября по 3 октября, предупредили в дипмиссии. Кипрское консульство в Санкт-Петербурге также не принимает прошения в эти даты, говорится на сайте дипмиссии.

Кроме того, консульства Кипра в столице, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре с 30 сентября по техническим причинам приостановили аккредитацию всех туристических агентств до дальнейшего уведомления, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). В связи с этим не принимаются заявки на визы от туристических агентств.

Позднее объединение со ссылкой на дипмиссию уточнило, что кипрские консульства в России возобновят прием заявлений на визы 6 октября.

Как рассказали АТОР в консульстве, приостановка приема заявок на визы связана с двумя изменениями:

  • внедрение с 12 октября новой системы въезда и выезда (Entry/Exit System, EES) в Евросоюзе, которая будет автоматически регистрировать каждого туриста, не имеющего гражданства ЕС, при пересечении границ Шенгенской зоны. Она будет фиксировать точное время и место въезда или выезда. При первом пересечении границ граждане должны сдавать отпечатки пальцев и биометрические данные лица;
  • подготовка Кипра к присоединению к шенгену, что потребует от властей страны как усиления контроля за въездом иностранцев, так и приведения процедуры выдачи виз в соответствие с общими шенгенскими требованиями.

В консульстве сообщили АТОР, что после возобновления приема заявок на визы 6 октября у просителей будут собирать биометрические данные. «Отпечатки пальцев и фото туристов будут делаться при подаче заявлений — как это принято при обращении за визами в страны Шенгенской зоны. Для детей в возрасте до 12 лет сдача отпечатков пальцев не потребуется», — пояснили там.

Визовые центры Чехии в России прекратили работу
Политика
Фото:Виталий Смольников / ТАСС

В начале года президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что страна намерена решить все вопросы для вступления в Шенгенскую зону в 2025-м. Он отметил, что политические вопросы, связанные с линией прекращения огня с непризнанной Турецкой республикой Северного Кипра, уже решены.

Кипр с 2004 года является членом Евросоюза, в 2008 году вошел в еврозону. Наряду с Ирландией является последней страной ЕС, не входящей в Шенгенскую зону.

В прошлом году власти Кипра ужесточили визовые требования для россиян, сделав их схожими с шенгенскими. Среди основных нововведений — увеличение срока рассмотрения прошения на визу до 15 дней до выезда в страну. Раньше документы могли принять за три-четыре дня до выезда, указывали в Ассоциации туроператоров России.

Кроме того, консульским работникам нужно будет предоставить выписку из Социального фонда России за последние десять лет, выписки с банковских счетов с операциями за три месяца, а также сведения о зарплате за шесть месяцев (раньше нужно было за месяц). 

