 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер актер из фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов

Актер из фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов умер на 89-м году жизни
За два дня до 89-летия ушел из жизни актер Геннадий Нилов. Он наиболее известен по роли в советской романтической комедии «Три плюс два». Его младший сын Алексей Нилов — народный артист России

Умер актер из фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов
Video

Умер актер Геннадий Нилов, сообщает Союз кинематографистов России, членом которого он был.

Нилов ушел из жизни 29 сентября, за два дня до 89-го дня рождения (1 октября). Актер наиболее известен по роли Степана Сундукова в комедии Генриха Оганесяна «Три плюс два» (1963), где он снялся вместе с Андреем Мироновым, Евгением Жариковым, Натальей Фадеевой и Натальей Кустинской.

«Прощание состоится 1 октября в 10 часов в Центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга, затем похороны в Приозерске Ленинградской области», — говорится в публикации в телеграм-канале Союза кинематографистов.

Младший сын Геннадия Нилова — Алексей — народный артист России. Одна из самых известных его работ — роль милиционера Андрея Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей».

С актера Петренко решили принудительно взыскать более ₽1,3 млн
Общество
Игорь Петренко

Геннадий Нилов дебютировал в кино в массовке фильма «Подвиг разведчика» (1947), где главную роль сыграл его дядя Павел Кадочников. Затем, учась на четвертом курсе актерского факультета Ленинградского театрального института имени А.Н. Островского (ныне — Российский государственный институт сценических искусств), Нилов снялся в эпизодических ролях в картинах «В твоих руках жизнь», «Шинель» и «Поднятая целина».

После окончания вуза был принят в штат киностудии «Ленфильм» и получил главную роль в фильме «Человек с будущим». На «Ленфильме» Нилов проработал 34 года до сокращения в 1993 году. После этого решил завершить актерскую карьеру.

Читайте РБК в Telegram.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Нилов актер Союз кинематографистов Ленфильм
Материалы по теме
Актера Тома Холланда увезли в больницу из-за травмы на съемках
Общество
Актер Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане
Общество
Умер актер из «Ментовских войн» и «Тайн следствия» Александр Иовлев
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
В Болгарии назвали дату полного отказа от транзита российского газа Политика, 16:47
Telegraph узнал об идее на Западе создать щит из ПВО над Киевом Политика, 16:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года Экономика, 16:41
В Елабуге нашли пакет с частями расчлененного тела Общество, 16:38
Глава Цимлянска покинул пост после критики губернатора Политика, 16:25
Почему крупный бизнес выбирает покупку, а не аренду офисов: разбор тренда Недвижимость, 16:22
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Алькарас снялся с турнира серии «Мастерс» в Шанхае, чтобы отдохнуть Спорт, 16:15
Власти Подмосковья заявили, что регион войдет в число винодельческих Вино, 16:06
Хегсет назвал единственную миссию Министерства войны США Политика, 16:04
Норвегия поможет защитить саммит ЕС в датском Копенгагене от дронов Политика, 16:01
Военная операция на Украине. Карта Политика, 15:58
Россиянина назвали самым разносторонним полузащитником мира до 21 года Спорт, 15:57