Умер актер из фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов
Умер актер Геннадий Нилов, сообщает Союз кинематографистов России, членом которого он был.
Нилов ушел из жизни 29 сентября, за два дня до 89-го дня рождения (1 октября). Актер наиболее известен по роли Степана Сундукова в комедии Генриха Оганесяна «Три плюс два» (1963), где он снялся вместе с Андреем Мироновым, Евгением Жариковым, Натальей Фадеевой и Натальей Кустинской.
«Прощание состоится 1 октября в 10 часов в Центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга, затем похороны в Приозерске Ленинградской области», — говорится в публикации в телеграм-канале Союза кинематографистов.
Младший сын Геннадия Нилова — Алексей — народный артист России. Одна из самых известных его работ — роль милиционера Андрея Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей».
Геннадий Нилов дебютировал в кино в массовке фильма «Подвиг разведчика» (1947), где главную роль сыграл его дядя Павел Кадочников. Затем, учась на четвертом курсе актерского факультета Ленинградского театрального института имени А.Н. Островского (ныне — Российский государственный институт сценических искусств), Нилов снялся в эпизодических ролях в картинах «В твоих руках жизнь», «Шинель» и «Поднятая целина».
После окончания вуза был принят в штат киностудии «Ленфильм» и получил главную роль в фильме «Человек с будущим». На «Ленфильме» Нилов проработал 34 года до сокращения в 1993 году. После этого решил завершить актерскую карьеру.
Читайте РБК в Telegram.
Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»
Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику
Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях
Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона
Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна
Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео
СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска
Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов