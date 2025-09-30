 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

С актера Петренко решили принудительно взыскать более ₽1,3 млн

ТАСС: с актера Игоря Петренко принудительно взыскивают более 1,3 млн рублей

Судебные приставы начали принудительно взыскивать с актера Игоря Петренко более 1,3 млн руб., из которых почти вся сумма связана с неуплатой алиментов, передает ТАСС со ссылкой на судебные и другие материалы.

В отношении Петренко открыто четыре исполнительных производства — одно по алиментам, остальные связаны со штрафами за неоплаченную парковку и соответствующими сборами. Общий долг составляет свыше 1 330 450 руб.

Мужчина оплатил 3,6 млн руб. алиментов сразу после возбуждения дела по УК
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Игорю Петренко 48 лет, он является лауреатом Государственной премии и членом Союза кинематографистов России, известен по фильму «Звезда» и другим.

Актер был трижды женат. У него пятеро детей. С актрисой Ириной Леоновой он состоял в браке четыре года (2000 — 2004). Второй брак Петренко заключил в 2004 году с актрисой Екатериной Климовой, у пары родились двое сыновей. В 2014 году Петренко и Климова сообщили о разводе. Актер в 2024 году признался, что в настоящее время редко видится с детьми.

В 2016 году актер женился на Кристине Бродской. У них родились три дочери.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Игорь Петренко алименты суд
