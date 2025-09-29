В Архангельске задержан экс-студент, напавший с ножом на педагогов. Видео
В Архангельске молодой человек ворвался в техникум, из которого его недавно отчислили, и напал на преподавателей с ножом, сообщили в региональном управлении СК. В результате нападения два человека госпитализированы.
Следователи проводят осмотр места, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ведомство также опубликовало видео с места задержания подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальное возможное наказание — 15 лет лишения свободы.
