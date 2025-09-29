 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Архангельске задержан экс-студент, напавший с ножом на педагогов. Видео

СК показал видео из техникума в Архангельске, где экс-студент напал на педагогов

В Архангельске задержан экс-студент, напавший с ножом на педагогов. Видео
Video

В Архангельске молодой человек ворвался в техникум, из которого его недавно отчислили, и напал на преподавателей с ножом, сообщили в региональном управлении СК. В результате нападения два человека госпитализированы.

Следователи проводят осмотр места, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ведомство также опубликовало видео с места задержания подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальное возможное наказание — 15 лет лишения свободы.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Анастасия Лежепекова
Архангельск нападение студенты
