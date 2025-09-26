Глава Совета судей объяснил решение об отставке после иска Генпрокуратуры

Генпрокуратура подала иск к Момотову об изъятии около 100 объектов недвижимости, в том числе сети отелей Marton. Данные иска судья называл клеветой, но решил уйти в отставку из-за влияния ситуации на авторитет судебной власти

Виктор Момотов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Председатель Совета судей Виктор Момотов, в отношении которого Генпрокуратура подала антикоррупционный иск, объяснил в разговоре с РБК решение обратиться в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с заявлением о прекращении судейских полномочий.

«Я ушел в отставку лишь только потому, что складывающаяся вокруг моего имени ситуация, несмотря на презумпцию добросовестности, отражается на авторитете судебной власти, которым я очень дорожу. Я собираюсь в освобождающееся время защищать всеми законными способами свое доброе имя», — сказал Момотов.

ВККС ранее сообщила, что прекратила его полномочия в связи с письменным заявлением об отставке. Таким образом, Момотов ушел в отставку с постов судьи и члена президиума, а также секретаря пленума Верховного суда. У него остается статус судьи в отставке.

Момотов уточнил, что не покинул пост главы Совета судей.

Об иске Генпрокуратуры к Виктору Момотову 23 сентября сообщили источники РБК. По данным собеседников, претензии надзорного ведомства связаны с тем, что Момотов, будучи судьей, нарушал требования антикоррупционного законодательства. Генпрокуратура потребовала изъять у Момотова почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц.

Как выяснил надзор, судья развивал и приумножал свой гостиничный бизнес — сеть отелей Marton. Для этого он привлек владельца сети Андрея Марченко и свою мать Надежду Момотову (Ларянову), на которых оформлялись объекты, но сам Момотов продолжал управлять активами. Для развития бизнеса он сотрудничал с предпринимателями Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко, которых Генпрокуратура называет организаторами ОПГ «Покровские».

Под данным источников РБК, генпрокуратура указывала, что Момотов с 2010 года, занимая руководящие судейские посты, обладал неограниченным влиянием на судебную практику и кадровую политику нижестоящих судов.

По данным Генпрокуратуры, общая стоимость гостиничных активов превышает 9 млрд руб., при этом отдельным источником дохода Момотова и Марченко было уклонение от уплаты налогов — недоимку надзорное ведомство оценило в сумму порядка 500 млн руб.

В разговоре с РБК Момотов ранее называл утверждения из иска клеветой. Беседа по исковому заявлению Генпрокуратуры состоится в Останкинском районном суде Москвы 30 сентября. Дело рассмотрит судья Ольга Лукьянова.