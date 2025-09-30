Полярное сияние появилось над несколькими регионами России
Над несколькими регионами России небо озарило полярным сиянием, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
«По поступающим сообщениям, нижняя граница полярного овала наблюдается на горизонте, начиная с широт 54-55 градусов (примерно широты Москва)», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
По данным лаборатории на 20:40 мск, из Московского региона сообщений не поступало. Позднее, в 21:40 мск, ученые сообщили, что происходит «быстрый распад полярного овала». «Небольшие вероятности наблюдения сохраняются в северо-западных регионах», — уточнили в ИКИ РАН.
О полярном сиянии в небе сообщила пресс-служба МЧС по республики Карелия. Природное явление увидели жители также Санкт-Петербурга, Ленинградской и Свердловской областей, пишут «Фонтанка» и URA.RU.
Лаборатория ИКИ РАН ранее сообщала о высокой вероятности полярного сияния в ночь с 29 на 30 сентября. По состоянию на 19:52 мск, прогноз для Мурманска на ближайший час составлял 71%, для Архангельска — 43%. При этом в обоих случаях с высокой вероятностью роста до 80-100% в течение 2-3 часов, уточнили тогда ученые.
В Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Карелии пики полярного сияния ожидаются в интервале с 22:00 до 02:00 часов ночи. Кроме этого, для центральных областей лаборатория отметила существенно высокую вероятность.
«Нижняя граница полярного овала достигнет центральной части страны примерно в 23 часа по Москве. За 1-2 часа до этого по центральным регионам страны будет выпущено отдельное сообщение», — писало ИКИ РАН.
Появление полярного сияния объясняется начавшимся вечером в пятницу, 26 сентября, ростом солнечной активности, тогда произошло большое количество слабых выбросов массы, что привело к повышению солнечного ветра. Рост полярного овала связан с измерением параметров и усилением межпланетного магнитного поля. «На данный момент это самые высокие значения с начала сентября», — резюмировали в лаборатории.
Кроме этого, по данным на 21:13 мск, на Земле регистрируют слабую магнитную бурю уровня G1 (самый слабый уровень) из-за общего ухудшения геомагнитной обстановки в связи с ростом солнечной активности.
