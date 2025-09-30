Полярное сияние появилось над несколькими регионами России

Природное явление заметили в Карелии, Петербурге, Ленинградской и Свердловской областях, а также других регионах. Полярное сияние возникло из-за недавних выбросов масс на Солнце

Фото: MyNature_official / Telegram Фото: marusy_ax / Telegram Фото: notenameph / Telegram Фото: Katе Zarudnaia / Telegram Фото: Dima Konkis / Telegram Фото: Екатерина Стасевич / Telegram Фото: Эрика Раймундовна / Telegram

Над несколькими регионами России небо озарило полярным сиянием, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«По поступающим сообщениям, нижняя граница полярного овала наблюдается на горизонте, начиная с широт 54-55 градусов (примерно широты Москва)», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

По данным лаборатории на 20:40 мск, из Московского региона сообщений не поступало. Позднее, в 21:40 мск, ученые сообщили, что происходит «быстрый распад полярного овала». «Небольшие вероятности наблюдения сохраняются в северо-западных регионах», — уточнили в ИКИ РАН.

О полярном сиянии в небе сообщила пресс-служба МЧС по республики Карелия. Природное явление увидели жители также Санкт-Петербурга, Ленинградской и Свердловской областей, пишут «Фонтанка» и URA.RU.

Лаборатория ИКИ РАН ранее сообщала о высокой вероятности полярного сияния в ночь с 29 на 30 сентября. По состоянию на 19:52 мск, прогноз для Мурманска на ближайший час составлял 71%, для Архангельска — 43%. При этом в обоих случаях с высокой вероятностью роста до 80-100% в течение 2-3 часов, уточнили тогда ученые.

В Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Карелии пики полярного сияния ожидаются в интервале с 22:00 до 02:00 часов ночи. Кроме этого, для центральных областей лаборатория отметила существенно высокую вероятность.

«Нижняя граница полярного овала достигнет центральной части страны примерно в 23 часа по Москве. За 1-2 часа до этого по центральным регионам страны будет выпущено отдельное сообщение», — писало ИКИ РАН.

Появление полярного сияния объясняется начавшимся вечером в пятницу, 26 сентября, ростом солнечной активности, тогда произошло большое количество слабых выбросов массы, что привело к повышению солнечного ветра. Рост полярного овала связан с измерением параметров и усилением межпланетного магнитного поля. «На данный момент это самые высокие значения с начала сентября», — резюмировали в лаборатории.

Кроме этого, по данным на 21:13 мск, на Земле регистрируют слабую магнитную бурю уровня G1 (самый слабый уровень) из-за общего ухудшения геомагнитной обстановки в связи с ростом солнечной активности.