 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Полярное сияние появилось над несколькими регионами России

Природное явление заметили в Карелии, Петербурге, Ленинградской и Свердловской областях, а также других регионах. Полярное сияние возникло из-за недавних выбросов масс на Солнце

Фото: MyNature_official / Telegram
Фото: marusy_ax / Telegram
Фото: notenameph / Telegram
Фото: Katе Zarudnaia / Telegram
Фото: Dima Konkis / Telegram
Фото: Екатерина Стасевич / Telegram
Фото: Эрика Раймундовна / Telegram
Фото: MyNature_official / Telegram
Фото: marusy_ax / Telegram
Фото: notenameph / Telegram
Фото: Katе Zarudnaia / Telegram
Фото: Dima Konkis / Telegram
Фото: Екатерина Стасевич / Telegram
Фото: Эрика Раймундовна / Telegram
Фото: MyNature_official / Telegram
Фото: marusy_ax / Telegram
Фото: notenameph / Telegram
Фото: Katе Zarudnaia / Telegram
Фото: Dima Konkis / Telegram
Фото: Екатерина Стасевич / Telegram
Фото: Эрика Раймундовна / Telegram

Над несколькими регионами России небо озарило полярным сиянием, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«По поступающим сообщениям, нижняя граница полярного овала наблюдается на горизонте, начиная с широт 54-55 градусов (примерно широты Москва)», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

По данным лаборатории на 20:40 мск, из Московского региона сообщений не поступало. Позднее, в 21:40 мск, ученые сообщили, что происходит «быстрый распад полярного овала». «Небольшие вероятности наблюдения сохраняются в северо-западных регионах», — уточнили в ИКИ РАН.

О полярном сиянии в небе сообщила пресс-служба МЧС по республики Карелия. Природное явление увидели жители также Санкт-Петербурга, Ленинградской и Свердловской областей, пишут «Фонтанка» и URA.RU.

В лаборатории РАН оценили вероятность полярного сияния на Новый год
Общество
Фото:Георгий Захарчук / Global Look Press

Лаборатория ИКИ РАН ранее сообщала о высокой вероятности полярного сияния в ночь с 29 на 30 сентября. По состоянию на 19:52 мск, прогноз для Мурманска на ближайший час составлял 71%, для Архангельска — 43%. При этом в обоих случаях с высокой вероятностью роста до 80-100% в течение 2-3 часов, уточнили тогда ученые.

В Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Карелии пики полярного сияния ожидаются в интервале с 22:00 до 02:00 часов ночи. Кроме этого, для центральных областей лаборатория отметила существенно высокую вероятность.

«Нижняя граница полярного овала достигнет центральной части страны примерно в 23 часа по Москве. За 1-2 часа до этого по центральным регионам страны будет выпущено отдельное сообщение», — писало ИКИ РАН.

Появление полярного сияния объясняется начавшимся вечером в пятницу, 26 сентября, ростом солнечной активности, тогда произошло большое количество слабых выбросов массы, что привело к повышению солнечного ветра. Рост полярного овала связан с измерением параметров и усилением межпланетного магнитного поля. «На данный момент это самые высокие значения с начала сентября», — резюмировали в лаборатории.

Кроме этого, по данным на 21:13 мск, на Земле регистрируют слабую магнитную бурю уровня G1 (самый слабый уровень) из-за общего ухудшения геомагнитной обстановки в связи с ростом солнечной активности.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Северное сияние РАН
Материалы по теме
В Турции произошло землетрясение магнитудой почти 5
Общество
На Земле из-за корональной дыры началась мощная магнитная буря
Общество
На Земле началась магнитная буря
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
В Белгородской области в результате атаки БПЛА загорелась хозпостройка Политика, 01:26
В Минобороны назвали регионы, где будут только электронные повестки Общество, 01:20
Путин поздравил граждан с Днем воссоединения с четырьмя новыми регионами Политика, 01:10
Премьер Польши Туск заявил о «войне нового типа» Политика, 01:06
Счетная палата указала на проблемы в проекте переподготовки кадров Общество, 00:34
Польский президент предложил Сейму наказание за бандеровскую символику Политика, 00:28
Белоусов подписал приказ об осеннем призыве Политика, 00:26
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Полярное сияние появилось над несколькими регионами России Общество, 00:12
Вэнс предрек шатдаун в США и обвинил демократов Политика, 00:07
Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм» Бизнес, 00:01
Мадуро наделил себя новыми полномочиями на случай войны с США Политика, 29 сен, 23:55
Как Трамп хочет пополнить список своих миротворческих заслуг Газой Политика, 29 сен, 23:26
Эрдоган заявил о важности диверсификации Турцией поставок энергии Политика, 29 сен, 23:21
Аэропорт Волгограда ввел ограничения на полеты Общество, 29 сен, 23:14