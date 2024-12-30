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В лаборатории РАН оценили вероятность полярного сияния на Новый год

Богачев: в новогоднюю ночь на территории России возможно полярное сияние
Фото: Георгий Захарчук / Global Look Press
Фото: Георгий Захарчук / Global Look Press

Вероятность полярного сияния в новогоднюю ночь на высоких широтах (в районе Мурманска) составляет 70%, в Санкт-Петербурге — около 40%, в Москве — 20%, сообщил РБК руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

«Но ситуация очень динамичная. Может качнуться в любую сторону», — сказал он.

Богачев отметил, что утром 30 декабря на Солнце произошли две вспышки высшего класса Х. По расчетам, они дойдут до Земли в середине дня 31 декабря и вызовут полярные сияния, которые можно будет наблюдать в новогоднюю ночь, добавил эксперт.

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Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз.

В воскресенье, 29 декабря, на Солнце было зафиксировано 15 мощных вспышек, одна из которых также достигла самого сильного класса — X.

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