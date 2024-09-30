В «Яндексе» объяснили лишние списания денег за такси

Клиенты в соцсетях пожаловались на лишние списания денег за несовершенные поездки. Одна из клиенток рассказала, что сервис несколько часов списывал средства с ее карты. «Яндекс» извинился за сбой

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Несколько сотен клиентов «Яндекс Такси» 27 сентября могли столкнуться с лишним списанием денег за несовершенные поездки «по техническим причинам», сообщили РБК в пресс-службе компании.

Там уточнили, что все списанные по ошибке средства уже полностью вернули клиентам. «Сейчас сервис работает в штатном режиме», — отметили в «Яндекс Такси».

В сервисе принесли извинения за неудобства и заверили, что делают «все, чтобы подобного не повторилось».

Одна из клиенток «Яндекс Такси» пожаловалась в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), что сервис пять часов списывал деньги с ее карты за поездки, которых она не совершала.

Весной 2023 года в работе «Яндекс Такси» в России и еще ряде стран произошел сбой. При попытке заказать такси в приложении «Яндекс Go» появлялось сообщение: «Ошибка на сервере. Мы уже исправляем ситуацию». Через некоторое время «Яндекс» сообщил, что восстановил работу сервиса. На сбой в приложении также жаловались пользователи из Казахстана, Узбекистана, Армении и Грузии.