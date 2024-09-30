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Дело о диверсии завели после взрыва на мосту в Самарской области

Вечером 28 сентября на мосту близ Кинели были повреждены «островки безопасности». Губернатор Вячеслав Федорищев дал поручение «максимально быстро» завершить ремонтно-восстановительные работы

Дело о диверсии завели после взрыва на мосту в Самарской области
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После взрыва на железнодорожном мосту близ города Кинель в Самарской области возбудили уголовное дело о диверсии, сообщает ГТРК «Самара» со ссылкой на секретаря антитеррористической комиссии региона Сергея Решетова.

«Возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (диверсия). Проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия», — сказал Решетов.

По его словам, на мосту был совершен «акт незаконного вмешательства».

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Губернатор Вячеслав Федорищев дал поручение «максимально быстро» завершить ремонтно-восстановительные работы. «Давайте также запланируем внеочередное заседание антитеррористической комиссии, где комплексно вынесем на рассмотрение вопрос и реализацию дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры», — поручил Федорищев.

Вечером 28 сентября власти заявили, что на 112 поступило сообщение о «сильном хлопке». На железнодорожном мосту близ Кинели (1136 км) были повреждены «островки безопасности». Сами железнодорожные пути повреждений не получили. Никто не пострадал.

По данным Куйбышевской железной дороги, на перегоне 94-й км — 103-й км было приостановлено движение грузовых поездов. Остановку там объяснили «незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». На движение пассажирских и пригородных поездов произошедшее не повлияло, уточнили там.

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Теги
Елена Чернышова
Самарская область диверсия железнодорожный мост взрыв Вячеслав Федорищев
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