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Военная операция на Украине ,  
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По делу подрывника железнодорожных путей под Рязанью допросили 15 человек

Сюжет
Военная операция на Украине
Руслан Сидики
Руслан Сидики (Фото: Руслан Сидики / VK)

Следователи допросили 15 человек по делу гражданина России и Италии Руслана Сидики, который подорвал железнодорожные пути под Рязанью, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Слова допрошенных подтверждают причастность Сидики к диверсиям, свидетели дали в отношении мужчины изобличающие показания, говорится в материале.

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Руслан Сидики

Сидики — уроженец Рязани, но также, по данным ФСБ, у него есть гражданство Италии. По данным спецслужбы, в феврале 2023 года, когда Сидики находился в Стамбуле, его завербовала украинская разведка. 

По версии следствия, в июле того же года он с помощью беспилотников атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани, а в ноябре подорвал железную дорогу, в результате чего с рельсов сошли 19 вагонов с минеральными удобрениями. В РЖД оценили ущерб в 30 млн руб. Подорвать грузовой поезд он смог с третьего раза, пропустив два поезда с военнослужащими, техникой и оружием, сообщили в правоохранительных органах. По данным ТАСС, Киев обещал ему за подрыв $15 тыс.

Всего Сидики предъявили обвинения в совершении девяти тяжких преступлений, в декабре 2023 года его заключили под стражу. В июле 2024 года суд в Москве продлил ему арест до октября.

Среди предъявленных обвинений — прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, совершение теракта, покушение на совершение еще одного теракта, подготовка к третьему теракту — все в составе группы лиц. Кроме того, Сидики обвиняют по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.

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