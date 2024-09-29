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Общество ,  
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ФСБ не нашла связи взрыва на мосту в Самарской области с БПЛА

Взрыв на железнодорожном мосту близ города Кинель в Самарской области не связан с атакой дрона, пишут «Известия» со ссылкой на УФСБ по Самарской области.

«Это не беспилотник. Причину сейчас никто не скажет», — сказали в ведомстве изданию.

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Накануне вечером власти заявили, что поступило сообщение о «сильном хлопке», на мосту были повреждены «островки безопасности». Железнодорожные пути повреждений не получили.

Никто не пострадал.

Куйбышевская железная дорога сообщила, что на перегоне 94-й км — 103-й км было временно остановлено движение грузовых поездов «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». «На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не влияет», — уточнили там.

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Теги
Самарская область железнодорожный мост взрыв ФСБ
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