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В Москве более 10 человек пострадали в аварии маршрутки и автобуса

При столкновении в Москве маршрутки и автобуса пострадали 11 человек
Авария произошла на Каспийской улице. По данным столичной Госавтоинспекции, водитель маршрутки не справился с управлением и столкнулся с автобусом, стоящим на остановке

В Москве более 10 человек пострадали в аварии маршрутки и автобуса
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В Москве столкнулись маршрутное такси и автобус около станции метро «Царицыно». Во время аварии пострадали 11 человек, сообщает «МК». Среди них двое детей.

«РИА Новости» и ТАСС сообщают, что ДТП с участием «Газели» и автобуса произошло на Каспийской улице. MSK1.RU пишет, что маршрутка врезалась в автобус, который стоял на остановке.

Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом в Волгоградской области
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Госавтоинспекция Москвы в телеграм-канале сообщает, что водитель маршрутки не справился с управлением и столкнулся с автобусом, стоящим на остановке. По информации ведомства, пострадали девять человек, в том числе двое детей.

29 сентября на 16-м километре автодороги Темрюк — Краснодар — граница Ставропольского края столкнулись грузовик и автобус. Фура MAN выехала на встречную полосу и врезалась в автобус Yutong, после чего оба транспортных средства загорелись. Водитель грузовика погиб. Пострадали более 30 человек. Всего в заказном автобусе, следовавшем из Краснодара в Ставрополь, ехали 49 пассажиров — болельщиков гандбольной команды. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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Москва ДТП Автобус
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