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Общество ,  
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Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом в Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Грузовик врезался в рейсовый автобус в Волгограде, три человека пострадали, сообщило региональное управление МВД России.

Авария произошла в Тракторозаводском районе города утром в понедельник, 30 сентября.

«На пересечении ул. Гроссмана — ул. Ополченская произошло ДТП с участием грузового автомобиля МАN и рейсового автобуса «ПАЗ» (маршрут 68)», — уточнили в МВД.

Трем пассажирам автобуса потребовалась медицинская помощь, добавили в управлении.

Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом в Волгоградской области
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Кроме того, по данным полиции, в Светлоярском районе Волгоградской области на 43-м км дороги Волгоград — Сальск произошла авария, в которой столкнулись два «ВАЗа».

«В результате ДТП от полученных травм погибли четыре человека, один человек доставлен в больницу», — уточнили в управлении.

На месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Движение по трассе не ограничено.

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