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Эксклюзив

Глава Рособрнадзора призвал не брать в школу без знания русского языка

Дети мигрантов, поступающие на обучение в российские школы, должны обладать необходимым для обучения уровнем русского языка, сказал РБК руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Сейчас в школы принимают независимо от знания языка
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На обучение в российские школы следует принимать учащихся, обладающих необходимым знанием русского языка, сказал в интервью РБК руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев.

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Анзор Музаев

«Я радикален. Если ты приезжаешь сюда с семьей и собираешься стать гражданином или временно жить, если ты хочешь, чтобы твои дети получали в этой стране образование, то они должны обладать определенным уровнем знания языка», — говорит Музаев.

По его мнению, семьи мигрантов редко «за неделю решает собрать чемоданы переехать в другую страну», поэтому к переезду можно подготовиться, в том числе выучив язык. «Если брать Среднюю Азию, очень много выделено средств на строительство и функционирование русских школ и центров русского языка. Поэтому дети из семей, переехавших на постоянное место жительство в Россию, прежде чем придут в школу, должны выучить язык», — убежден Музаев.

«Почему мы должны брать в школу ребенка, который пришел в 7-й класс, не зная вообще ни единого слова на русском?», — говорит Музаев. По мнению руководителя Рособрнадзора если не выставлять такие требования, уважать и учить русский язык не заставить.

Согласно Конституции, в России «каждый имеет право на образование», гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.

Эту норму ранее критиковал и глава СПЧ. «Не должен числиться в школе ни один ребенок, не знающий русского языка», — говорил в июне председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев. До этого он призывал обновить законодательные нормы так, чтобы в школы можно было не принимать детей, не знающих русский язык, и требовать обучение русскому языку в специализированном центре.

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По данным Минпросвещения на июнь этого года, около 12% детей мигрантов, которые посещают российские школы и детские сады, не владеют вовсе или плохо владеют русским языком.

В интервью РБК Музаев также рассказал, что продолжается обсуждение возвращение проверки навыка говорения в экзамен по русскому языку для мигрантов. «Здесь есть важный момент с точки зрения видеофиксации. Например, если в суде или других разбирательствах иностранец утверждает, что не знает языка, но при этом сдавал экзамен с видеофиксацией, эти материалы можно будет использовать, чтобы понять реальный уровень его знаний», — рассказал Музаев.

Эта часть была изъята из экзамена в 2021 году. Вернуть ее в интервью РБК предлагала бывший ректор Института русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Трухановская. «Словесная живая коммуникация — это главный гарант того, что будущий трудовой мигрант сможет адекватно выполнять профессиональные действия и социализироваться в обществе. Не так важно, знает ли он историю России и как быстро на карте Москвы найдет Красную площадь. Он должен понимать русскую речь, указания, которые ему даются на рабочем месте, он должен уметь изложить свои мысли как в профессиональной коммуникации, так и в бытовой среде», — отмечала Трухановская.

Ректор Института Пушкина — РБК: «Мигрант должен понимать русскую речь»
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Наталья Трухановская

Процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, с января по май 2024 года вырос с 3 до 30%, сообщило 3 июля Минобрнауки. В апреле 2024 года права принимать экзамены на русский язык лишились центры помощи мигрантам. Раньше они могли это делать от имени российских вузов. По требованию Минобрнауки контракты с ними были расторгнуты.

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