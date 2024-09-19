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Общество ,  
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Минпросвещения решило проверять детей мигрантов на знание русского

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Минпросвещения России прорабатывает законодательные меры по обязательной диагностике детей мигрантов на владение русским языком перед школой. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в РБК.

В министерстве отметили, что в некоторых школах «наблюдается превышение предлагаемого соотношения детей иностранных граждан и местных школьников». В ведомстве отметили, что в таких случаях нужно принимать дополнительные меры.

Предварительная языковая диагностика детей мигрантов «позволит заблаговременно организовать дополнительные занятия для таких учеников», отметили в министерстве.

Для помощи учителям в 2024 году внедрена программа «психолого-педагогического сопровождения процессов обучения, социальной, языковой и культурной адаптации детей иностранных граждан», говорится в релизе.

«Известия» узнали об идее Минпросвещения насчет детей мигрантов в классах
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Ранее газета «Известия» сообщила, что Минпросвещения рекомендовало школам и организациям дошкольного образования ограничить в классах и группах число детей мигрантов, плохо владеющих русским языком. Газета ссылалась на методические рекомендации ведомства, разосланные в регионы.

«При слабом владении русским языком, особенно в сочетании с выраженными иными особыми образовательными потребностями, эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья; таким образом, необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком», — сказано в документах.

В рекомендациях отмечается, что показатель должен рассматриваться исключительно как целевой ориентир, принятые меры не должны привести к реализации запретительных мер на обучение таких детей.

«Соответствующая норма может быть рассмотрена как ориентировочная и соотнесена с общим распространением психического нездоровья и овладением предметными знаниями в школе», — следует из рекомендаций.

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