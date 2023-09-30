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Военная операция на Украине ,  
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Суд вынес приговор решившему отомстить за отца контрактнику

Решившего отомстить за отца контрактника приговорили к шести годам колонии
Сюжет
Военная операция на Украине
Рядовые-контрактники из Астрахани Рамиль Бимагамбетов, Жанарбек Джалмухамбетов и Чингисхан Калиев получили шесть и по пять с половиной лет по делу о нападении на своего командира на полигоне в Ростовской области

Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовым-контрактникам из Астрахани Рамилю Бимагамбетову, Жанарбеку Джалмухамбетову и Чингисхану Калиеву по делу о нападении на своего командира на полигоне «Кадамовский» в Ростовской области, пишет газета «Коммерсантъ».

Бимагамбетов получил шесть лет колонии общего режима, а Джалмухамбетов и Калиев — по пять с половиной. Военнослужащие были признаны виновными в «насильственных действиях в отношении начальника в период мобилизации, вооруженного конфликта и ведения боевых действий», а также в «дискредитации своего командира перед подчиненными».

По словам защищавшего Бимагамбетова во время предварительного следствия адвоката Алексея Иноземцева, за нападение на командира своего батальона контрактникам грозило до 15 лет колонии строгого режима, однако все трое признали вину и раскаялись, в итоге суд приговорил их к минимальным срокам.

Осужденные не собираются обжаловать приговор, а сразу после этапирования в колонии планируют написать заявления о замене оставшейся части наказания участием в военной операции на Украине, пишет издание со ссылкой на источник. Иноземцев пояснил газете, что принятые летом поправки к закону о мобилизации позволяют Бимагамбетова заключить контракт с Минобороны в колонии.

В августе газета «Коммерсантъ» писала, что Бимагамбетов подписал с Минобороны контракт, чтобы отомстить за погибшего в составе ЧВК «Вагнер» отца на Украине. Преступление, в котором обвинялись военнослужащие, было совершено на полигоне «Кадамовский» Южного военного округа, где командир мотострелкового батальона обучал прибывших из Астраханской области контрактников основам ведения огневого боя на пересеченной местности.

Один из них отказался идти на занятия, заявив: «Мы приехали воевать, а не маршировать». По словам Бимагамбетова, офицер ответил: «Разговаривать с тобой я больше не буду», после чего отвернулся и сделал вид, что уходит, а вместо этого ударил рядового. Бимагамбетов вступился за товарища. Он утверждал, что лишь слегка обхватил за плечи капитана. По данным медосвидетельствования, серьезных травм комбат не получил. Родственники рядового пытались объяснить офицеру, что на Украине погиб его отец, поэтому он подал заявление на службу по контракту. Однако капитан от примирения отказался.

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Теги
Елена Чернышова
контрактник приговор Военная операция на Украине
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