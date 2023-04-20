Суд дал десять лет военному, выстрелевшему в командира погибшего брата

Уроженец Ингушетии считал, что его брат погиб из-за неверных действий командира, и выстрелил сослуживцу в голову. Инцидент произошел в ДНР в марте прошлого года

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Севастопольский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к десяти годам лишения свободы по делу о покушении на убийство сослуживца во время спецоперации, сообщается на сайте суда.

Военный выстрелил в командира взвода, поскольку считал того виновным «в пропаже без вести брата» и хотел наказать его за ранее высказанный отказ переводить брата к нему в отделение. Командира удалось спасти, но тот получил тяжкий вред здоровью.

Как сообщает «Коммерсантъ», речь идет об уроженце Ингушетии Исмаиле Дзангиеве. Защита настаивала, что мужчина был в состоянии аффекта и не отдавал отчета в своих действиях, но суд эти доводы не убедили. Дзангиев свою вину признал частично и намерен обжаловать приговор, сообщили изданию представители защиты.

По информации «Коммерсанта», 29-летний Дзангиев был замкомандира первого взвода в составе батальонно-тактической группы, а его 20-летний брат Зелимхан служил в составе второго взвода. В марте прошлого года военные попали в засаду в Мариуполе, во время выхода из которой Зелимхан Дзангиев и несколько его сослуживцев погибли.

Посчитав, что случившееся произошло из-за неверных решений командира второго взвода старшего сержанта Яна Ларионова, а также желая наказать его за то, что он ранее отказывался переводить брата к нему в отделение, Исмаил Дзангиев выстрелил командиру в голову. Ларионов был серьезно ранен, но его удалось спасти. Против Дзангиева возбудили дело о покушении на убийство и нарушении правил уставных взаимоотношений.

Защита Дзангиева настаивала, что мужчина после гибели брата находился в состоянии аффекта, но экспертиза опровергла эти доводы, пишет «Коммерсантъ». Дело направили в Ростовский гарнизонный военный суд, тот затем перевел его в Севастополь. Севастопольский гарнизонный суд признал Дзангиева виновным, назначив ему десять лет колонии строгого режима. Помимо этого, мужчину обязали выплатить 400 тыс. руб. в пользу потерпевшего.