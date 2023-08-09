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Решившего отомстить за отца военного задержали за конфликт с командиром

Контрактника из Астраханской области арестовали после конфликта с командиром
Сюжет
Военная операция на Украине
Астраханец заключил контракт с Минобороны, так как решил отомстить за погибшего отца, воевавшего в составе ЧВК «Вагнер». На военном полигоне он вступился за сослуживца, который не хотел исполнять приказ командира
Рамиль&nbsp;Бимагамбетов
Рамиль Бимагамбетов (Фото: из личного архива)

Контрактнику из Астраханской области Рамилю Бимагамбетову грозит от пяти до 15 лет тюрьмы за конфликт с командиром мотострелкового батальона, сообщает «Коммерсантъ».

Об уголовном деле против военнослужащего по ч. 3 ст. 334 УК (насильственные действия в отношении командира в период мобилизации) стало известно в середине июня из постановления Южного окружного военного суда, но инстанция не приводила фамилию фигуранта. Адвокаты обжаловали арест подзащитного, но апелляционная инстанция оставила его под стражей. Судя по решению суда, он был арестован 2 июня.

Как уточняет «Коммерсантъ», инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел на полигоне в Ростовской области. Командир обучал контрактников основам ведения огневого боя на пересеченной местности. Один из них отказался идти на занятия, заявив, что контрактники «приехали воевать, а не маршировать». В ответ, со слов Бимагамбетова, офицер отвернулся и сделал вид, что хотел уйти, но вместо этого ударил подчиненного. Бимагамбетов заявил, что хотел защитить товарища и слегка обхватил командира за плечи, чтобы «удержать от дальнейшей агрессии». Газета со ссылкой на медосвидетельствование также пишет, что тот не получил серьезных травм. Тем не менее Бимагамбетова обвинили в насильственных действиях против командира.

Позднее родственники рядового приехали на полигон и попытались объяснить его резкую реакцию офицеру. По словам родных, отец Бимагамбетова участвовал в военных действиях на Украине в составе ЧВК «Вагнер» и погиб. Сын захотел отомстить за отца и подал заявление на службу по контракту. Несмотря на объяснения родственников, пострадавший командир отказался от примирения.

«Офицер сам спровоцировал конфликт с подчиненными, но даже в такой ситуации вступать с ним в потасовку они не имели права», — сказал газете представитель Бимагамбетова. По его словам, после подписания контракта Бимагамбетов не проходил обязательную в этом случае медкомиссию, у него врожденный дефект лицевой кости, с которым нельзя служить.

Если защита сможет доказать, что контракт был заключен с нарушениями, то неприменимой окажется и статья УК о насилии над командиром, отмечает издание. В таком случае обвинение могут переквалифицировать на гражданское преступление, аналогичное военному.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
служба по контракту ЧВК Вагнер Военная операция на Украине
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