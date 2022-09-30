Институт РАН сообщил о закрытии дела о контрабанде оптических элементов

Заведенное в 2019 году дело о контрабанде оптических элементов, в рамках которого проходили обыски в Физическом институте РАН, закрыто, следователи «ошиблись адресом». В 2019 году двое фигурантов дела уехали из России

Николай Колачевский (Фото: mipt.ru)

Уголовное дело о контрабанде, в рамках которого в 2019 году у члена-корреспондента РАН, директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николая Колачевского проходили обыски, закрыто за отсутствием события преступления, сообщил Колачевский RTVI

«Никаких последствий не было, ошиблись адресом, скажем так», — рассказал Колачевский.

Обыски в ФИАН и дома у Колачевского прошли в октябре 2019 года. Источник РБК, близкий к ФСБ, говорил, что следственные действия связаны с завышением цен по госконтрактам. Колачевский уточнял, что его заподозрили в пособничестве контрабанде оптических элементов.

По словам директора института, вопросы у силовиков возникли к фирме «Триоптикс», которая арендовала помещение в здании ФИАН. Компания занимается производством оптических элементов: «зеркал, подложек, пластинок и линз». «Как я понял из ордера на обыск, камнем преткновения явилась поставка фирмой «Триоптикс» в Германию двух оптических окошек (размером с крышку небольшой кастрюли), задержанных на таможне», — говорил он в 2019 году. В СК допустили, что эту продукцию можно использовать в военных целях, было заведено дело о контрабанде оружия и военных материалов (ч. 3 ст. 226.1 УК)

В разговоре с RTVI Колечевский сообщил, что, как показали последующие экспертизы и запросы, оптические стекла, которые компания пыталась поставить в Германию — это гражданская продукция.

Обыски также проходили у руководителя «Триоптикса» Ольги Канорской и ее отца Сергея Канорского, оптика и сотрудника ФИАНа. Их допросили в качестве свидетелей. Канорская настаивала, что деятельность ее компании законна, а сотрудники таможни допустили многочисленные нарушения в отношении «Триоптикса». В ноябре 2019 года Канорская сообщила, что они с отцом уехали из России в Израиль, где получили гражданство.