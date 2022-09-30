Институт РАН сообщил о закрытии дела о контрабанде оптических элементов

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 55,41 (-0,32) Инвестиции, 29 сен, 16:29
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 57,41 (-1,04) Инвестиции, 29 сен, 16:29
Google закроет игровой стриминговый сервис Stadia Технологии и медиа, 01:42
Муж освещавшей протесты в Дагестане журналистки сказал, что ее нашли Общество, 01:15
Пушилин рассказал о ситуации на самом сложном направлении фронта Политика, 01:10
В Петербурге мобилизованным и добровольцам выплатят по ₽100-300 тыс. Политика, 01:09
ВВС Италии сообщили о вылете из-за российского самолета у границ Польши Политика, 00:57
Институт РАН сообщил о закрытии дела о контрабанде оптических элементов Общество, 00:45
Как «Спартак» прервал 22-матчевую серию «Зенита» против московских клубов Спорт, 00:30
Михалков попросил об отсрочке для участников общественно значимых съемок Политика, 00:29
Россия признала независимость Запорожской и Херсонской областей Политика, 00:28
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 00:26
ДНР конфисковала активы лидера ОПЗЖ, Пшонки и «хозяина Донбасса» Политика, 00:19
Рост экономики покажет каждый пятый регион России Экономика, 00:00
Привычное разнообразие: Ольга Михайловская — об универмагах «Стокманн» РБК и Стокманн, 29 сен, 23:59
В Подмосковье водитель протаранил машину ДПС, пострадали трое полицейских Общество, 29 сен, 23:47
Общество ,  
0 

Институт РАН сообщил о закрытии дела о контрабанде оптических элементов

Заведенное в 2019 году дело о контрабанде оптических элементов, в рамках которого проходили обыски в Физическом институте РАН, закрыто, следователи «ошиблись адресом». В 2019 году двое фигурантов дела уехали из России
Николай Колачевский
Николай Колачевский (Фото: mipt.ru)

Уголовное дело о контрабанде, в рамках которого в 2019 году у члена-корреспондента РАН, директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николая Колачевского проходили обыски, закрыто за отсутствием события преступления, сообщил Колачевский RTVI

«Никаких последствий не было, ошиблись адресом, скажем так», — рассказал Колачевский.

Обыски в ФИАН и дома у Колачевского прошли в октябре 2019 года. Источник РБК, близкий к ФСБ, говорил, что следственные действия связаны с завышением цен по госконтрактам. Колачевский уточнял, что его заподозрили в пособничестве контрабанде оптических элементов.

Директор Физического института РАН раскрыл суть претензий силовиков
Общество
Николай Колачевский


По словам директора института, вопросы у силовиков возникли к фирме «Триоптикс», которая арендовала помещение в здании ФИАН. Компания занимается производством оптических элементов: «зеркал, подложек, пластинок и линз». «Как я понял из ордера на обыск, камнем преткновения явилась поставка фирмой «Триоптикс» в Германию двух оптических окошек (размером с крышку небольшой кастрюли), задержанных на таможне», — говорил он в 2019 году. В СК допустили, что эту продукцию можно использовать в военных целях, было заведено дело о контрабанде оружия и военных материалов (ч. 3 ст. 226.1 УК)

В разговоре с RTVI Колечевский сообщил, что, как показали последующие экспертизы и запросы, оптические стекла, которые компания пыталась поставить в Германию — это гражданская продукция.

Обыски также проходили у руководителя «Триоптикса» Ольги Канорской и ее отца Сергея Канорского, оптика и сотрудника ФИАНа. Их допросили в качестве свидетелей. Канорская настаивала, что деятельность ее компании законна, а сотрудники таможни допустили многочисленные нарушения в отношении «Триоптикса». В ноябре 2019 года Канорская сообщила, что они с отцом уехали из России в Израиль, где получили гражданство.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФИАН имени Лебедева РАН контрабанда уголовное дело
Материалы по теме
РАН заявила об ущербе науке от задержания директора Физического института
Общество
Директора Физического института РАН задержали в Москве
Общество
Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter