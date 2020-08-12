В Ивановской области ФСБ нашла рабов у наркоторговцев

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В Ивановской области сотрудники ФСБ задержали наркоторговцев, которые каждый месяц производили 200 кг наркотиков. Об этом сообщила ФСБ, передает «РИА Новости».

Согласно данным спецслужбы, организованная группа производила и продавала наркотики через интернет. Задержанные использовали труд иностранных граждан, которых насильственно удерживали, угрожая расправой.

Было изъято почти 35 кг мефедрона, 1,2 т наркосодержащей жидкости, различное лабораторное оборудование и более 7,2 т химических реактивов и прекурсоров. Также было найдено десять стволов огнестрельного оружия, 1,2 тыс. боеприпасов и три глушителя.

Задержанные были отправлены в СИЗО. «По предварительным оценкам, производственные мощности ликвидированной нарколаборатории позволяли ежемесячно производить более 200 кг синтетических наркотических средств», — сообщили в пресс-службе ФСБ.