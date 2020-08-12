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В Ивановской области ФСБ нашла рабов у наркоторговцев

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В Ивановской области сотрудники ФСБ задержали наркоторговцев, которые каждый месяц производили 200 кг наркотиков. Об этом сообщила ФСБ, передает «РИА Новости».

Согласно данным спецслужбы, организованная группа производила и продавала наркотики через интернет. Задержанные использовали труд иностранных граждан, которых насильственно удерживали, угрожая расправой.

Было изъято почти 35 кг мефедрона, 1,2 т наркосодержащей жидкости, различное лабораторное оборудование и более 7,2 т химических реактивов и прекурсоров. Также было найдено десять стволов огнестрельного оружия, 1,2 тыс. боеприпасов и три глушителя.

Задержанные были отправлены в СИЗО. «По предварительным оценкам, производственные мощности ликвидированной нарколаборатории позволяли ежемесячно производить более 200 кг синтетических наркотических средств», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В марте МВД сообщило, что за последние годы выросла доля тяжких и особо тяжких деяний в общем количестве выявленных наркотических преступлений. Так, если в 2016 году тяжкие и особо тяжкие преступления были на уровне 71,6% от общего числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то в 2019 году таких стало уже 75,3%.

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Кроме того, в МВД отметили, что количество расследованных фактов сбыта наркотиков с 2016 года выросло на 11,2%, с 27,4 тыс. до 30,4 тыс., а количество преступлений, связанных с наркотиками, немного снизилось (на 5,5%, с 201,2 тыс. до 190,2 тыс.).

Теги: наркотики, ФСБ, работорговля
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