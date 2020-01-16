В Кабо-Верде умер один из российских моряков «кокаинового судна»

В Кабо-Верде умер один из моряков судна ESER, которое задержали в феврале 2019 года в порту Прая. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер.

По его словам, рассматриваются различные варианты транспортировки тела умершего Сергея Животова или его праха в Россию. Парламентарий не исключил похороны моряка в Кабо-Верде.

«Похоронить за государственный счет Кабо-Верде на территории этой страны, наверное, предложат. Рассчитывать на большее от Кабо-Верде нам не приходится», — сказал он.

Веллер отметил, что у российского посольства в этой стране в бюджете не предусмотрены средства на транспортировку тела.