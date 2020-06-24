Президент Словакии ушла на самоизоляцию из-за коронавируса

Зузана Чапутова (Фото: Carsten Koall / Getty Image)

Президент Словакии Зузана Чапутова изолировалась дома после того, как один из сотрудников ее канцелярии вступил в контакт с человеком, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщают словацкое издание Pravda и телеканал TA3 со ссылкой на пресс-секретаря президента Мартина Стрижинца.

По словам пресс-секретаря, Чапутова останется на самоизоляции до пятницы. Все мероприятия, запланированные на это время, отменены. Как сообщил министр здравоохранения Словакии, сегодня президент сделает тест на коронавирус.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков также решил уйти на самоизоляцию. Он прибыл на парад Победы в Москву, однако еще до мероприятия у двоих сотрудников его делегации выявили коронавирус. Из-за этого Жээнбеков принял решение не участвовать в торжественных церемониях. Вместе со своими сопровождающими он вернется в Бишкек, где уйдет на самоизоляцию примерно на три дня — до получения результатов теста на COVID-19.