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Президент Словакии ушла на самоизоляцию из-за коронавируса

Зузана Чапутова
Зузана Чапутова (Фото: Carsten Koall / Getty Image)

Президент Словакии Зузана Чапутова изолировалась дома после того, как один из сотрудников ее канцелярии вступил в контакт с человеком, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщают словацкое издание Pravda и телеканал TA3 со ссылкой на пресс-секретаря президента Мартина Стрижинца.

По словам пресс-секретаря, Чапутова останется на самоизоляции до пятницы. Все мероприятия, запланированные на это время, отменены. Как сообщил министр здравоохранения Словакии, сегодня президент сделает тест на коронавирус.

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Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков также решил уйти на самоизоляцию. Он прибыл на парад Победы в Москву, однако еще до мероприятия у двоих сотрудников его делегации выявили коронавирус. Из-за этого Жээнбеков принял решение не участвовать в торжественных церемониях. Вместе со своими сопровождающими он вернется в Бишкек, где уйдет на самоизоляцию примерно на три дня — до получения результатов теста на COVID-19.

Теги: Словакия, коронавирус, самоизоляция
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