В России третий день подряд выявили более 8 тыс. новых заражений COVID

В Москве 30 сентября начался второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины «Спутник V», сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Второй компонент прививки от коронавируса получили уже шесть участников исследования», — сказала Ракова, добавив, что сегодня планируется вакцинировать еще 20 человек.

Вакцина является двухкомпонентной, и второй укол необходим для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения, пояснила она и добавила, что «абсолютное большинство» вакцинированных чувствует себя хорошо.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала одной из причин роста количества заражений коронавирусной инфекцией несоблюдение россиянами санитарных требований. «Сегодняшние риски — мы и предполагали, и это реализуется — связаны с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования», — сообщила Попова.

По ее мнению, на сегодняшний день главной задачей является возвращение к «настороженности» по отношению к инфекции.