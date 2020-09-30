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В России третий день подряд выявили более 8 тыс. новых заражений COVID

Всего с начала эпидемии в стране выявлено 1 176 286 случаев заболевания COVID-19
Фото:Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

За прошедшие сутки в России диагностировали 8 481 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Уже в течение трех дней ежесуточное количество новых заражений превышает отметку 8 тыс.

Более 150 новых заражений в сутки зарегистрировано в семи регионах:

  • Москва — 2308;
  • Санкт-Петербург — 276;
  • Московская область — 222;
  • Ростовская область — 198;
  • Нижегородская область — 175;
  • Воронежская область — 162;
  • Кемеровская область — 156.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В Москве 30 сентября начался второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины «Спутник V», сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Второй компонент прививки от коронавируса получили уже шесть участников исследования», — сказала Ракова, добавив, что сегодня планируется вакцинировать еще 20 человек.

Вакцина является двухкомпонентной, и второй укол необходим для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения, пояснила она и добавила, что «абсолютное большинство» вакцинированных чувствует себя хорошо.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала одной из причин роста количества заражений коронавирусной инфекцией несоблюдение россиянами санитарных требований. «Сегодняшние риски — мы и предполагали, и это реализуется — связаны с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования», — сообщила Попова.
По ее мнению, на сегодняшний день главной задачей является возвращение к «настороженности» по отношению к инфекции.

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0 (за сутки)
Заразились
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0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Владислав Гордеев
коронавирус эпидемия статистика
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