Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 сентября

Данные о заразившихся и привитых от COVID соберут в единую базу, московские власти призвали студентов-медиков помочь больницам, Порошенко заразился COVID-19; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,167 млн человек (плюс 8232 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 20 545 человек (плюс 160 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 952 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Выпускникам и студентам московских медицинских вузов предложили работу в больницах столицы на фоне роста заболеваемости COVID-19. Объявление от имени Департамента здравоохранения Москвы опубликовано в информационной системе Сеченовского университета Минздрава. Весной в начале эпидемии президент Владимир Путин также поручал привлечь студентов к борьбе с эпидемией.

Новые рекомендации по соблюдению самоизоляции пожилыми жителями Москвы, а также теми, кто страдает хроническими заболеваниями, будут действовать до 28 октября включительно, определил в указе мэр Сергей Собянин.

В России появится единый закрытый информационный ресурс, где будут размещаться данные о вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19 и состоянии их здоровья.

Роспотребнадзор рекомендовал контролерам московских кинотеатров почаще, раз в 10-15 минут, проверять наличие медицинских масок у зрителей во время демонстрации фильмов.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Владимир Путин поручил организовать информационную кампанию для разъяснения россиянам разницы между вакцинами от коронавирусной инфекции после их регистрации.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 33,2 млн, из них более 1 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 33,56 млн человек, из них более 1 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,1 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,1 млн), на третьем — Бразилия (более 4,7 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 824 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Общее число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 1 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал эту цифру «ошеломляющей» и «ужасающей» вехой.

Компания Disney решила сократить около 28 тыс. работников из-за пандемии коронавирусной инфекции. В основном сокращение коснется работников тематических парков в США. Они были закрыты, потом их начали постепенно открывать, однако Disney была вынуждена ограничить количество посетителей для обеспечения безопасности.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заразился COVID-19. Он объявил, что эта болезнь очень коварная и уточнил, что пока лечится дома.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.