Пандемия коронавируса , 30 сен, 08:45
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 сентября
Данные о заразившихся и привитых от COVID соберут в единую базу, московские власти призвали студентов-медиков помочь больницам, Порошенко заразился COVID-19; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,167 млн человек (плюс 8232 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 20 545 человек (плюс 160 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 952 тыс. заболевших.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Выпускникам и студентам московских медицинских вузов предложили работу в больницах столицы на фоне роста заболеваемости COVID-19. Объявление от имени Департамента здравоохранения Москвы опубликовано в информационной системе Сеченовского университета Минздрава. Весной в начале эпидемии президент Владимир Путин также поручал привлечь студентов к борьбе с эпидемией.
- Новые рекомендации по соблюдению самоизоляции пожилыми жителями Москвы, а также теми, кто страдает хроническими заболеваниями, будут действовать до 28 октября включительно, определил в указе мэр Сергей Собянин.
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- В России появится единый закрытый информационный ресурс, где будут размещаться данные о вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19 и состоянии их здоровья.
- Роспотребнадзор рекомендовал контролерам московских кинотеатров почаще, раз в 10-15 минут, проверять наличие медицинских масок у зрителей во время демонстрации фильмов.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Владимир Путин поручил организовать информационную кампанию для разъяснения россиянам разницы между вакцинами от коронавирусной инфекции после их регистрации.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 33,2 млн, из них более 1 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 33,56 млн человек, из них более 1 млн скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,1 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,1 млн), на третьем — Бразилия (более 4,7 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 824 тыс.).
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
- Общее число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 1 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал эту цифру «ошеломляющей» и «ужасающей» вехой.
- Компания Disney решила сократить около 28 тыс. работников из-за пандемии коронавирусной инфекции. В основном сокращение коснется работников тематических парков в США. Они были закрыты, потом их начали постепенно открывать, однако Disney была вынуждена ограничить количество посетителей для обеспечения безопасности.
- Бывший президент Украины Петр Порошенко заразился COVID-19. Он объявил, что эта болезнь очень коварная и уточнил, что пока лечится дома.
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i