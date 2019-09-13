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Общество ,  
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Голикова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году
Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% в будущем году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В результате средний размер пенсии увеличится до 16,4 тыс. руб.
Татьяна Голикова (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы в 2020 году выше прогнозного значения инфляции, их средний размер составит 16,4 тыс. руб., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«В 2020 году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%», — заявила вице-премьер. Минэкономразвития ожидает, что инфляция по итогам 2019 года составит 3,8%.

Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,4 тыс. руб., следует из материалов к заседанию РТК. Размер социальных пенсий в следующем году будет увеличен на 7%, добавила Голикова.

Таким образом, пенсии в следующем году будут повышены согласно зафиксированным властями параметрам индексации страховых пенсий до 2024 года. В президентских поправках к пенсионной реформе был закреплен следующий порядок увеличения пенсий:

  • в 2020 индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров составит 6,6%, в 2021 году — 6,3%, в 2022-м — 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024-м — 5,5%. Увеличения будут вступать в силу 1 января каждого года.
  • с 2019 года в России началась пенсионная реформа, которая продлится десять лет. Возраст выхода на пенсию будет поэтапно возрастать, пока не достигнет в 2028 году 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Власти объяснили необходимость увеличения пенсионного возраста угрозой разбалансировки пенсионной системы, «вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства». Это связано с тем, что в стране становится все больше пенсионеров и меньше трудоспособных граждан, которые направляют взносы с зарплат в Пенсионный фонд России и таким образом формируют его доходную часть.

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Реакция россиян на пенсионную реформу привела к росту протестного потенциала, неодобрения деятельности власти, снижению показателей социального оптимизма, отмечали социологи. По словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, после объявления об увеличении возраста выхода на пенсию россияне «надели черные очки» и с тех пор их не снимают. Реформа показала, что ожидания россиян, касающиеся увеличения зарплат, улучшения медицины и образования, «оказались перечеркнуты». «Нам показали — нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги», — говорил Федоров.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Татьяна Голикова, пенсии, индексация
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