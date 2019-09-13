Голикова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году

Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы в 2020 году выше прогнозного значения инфляции, их средний размер составит 16,4 тыс. руб., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
«В 2020 году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%», — заявила вице-премьер. Минэкономразвития ожидает, что инфляция по итогам 2019 года составит 3,8%.
Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,4 тыс. руб., следует из материалов к заседанию РТК. Размер социальных пенсий в следующем году будет увеличен на 7%, добавила Голикова.
Таким образом, пенсии в следующем году будут повышены согласно зафиксированным властями параметрам индексации страховых пенсий до 2024 года. В президентских поправках к пенсионной реформе был закреплен следующий порядок увеличения пенсий:
- в 2020 индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров составит 6,6%, в 2021 году — 6,3%, в 2022-м — 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024-м — 5,5%. Увеличения будут вступать в силу 1 января каждого года.
- с 2019 года в России началась пенсионная реформа, которая продлится десять лет. Возраст выхода на пенсию будет поэтапно возрастать, пока не достигнет в 2028 году 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.