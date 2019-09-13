Голикова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году

Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% в будущем году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В результате средний размер пенсии увеличится до 16,4 тыс. руб.

Татьяна Голикова (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы в 2020 году выше прогнозного значения инфляции, их средний размер составит 16,4 тыс. руб., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«В 2020 году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%», — заявила вице-премьер. Минэкономразвития ожидает, что инфляция по итогам 2019 года составит 3,8%.

Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,4 тыс. руб., следует из материалов к заседанию РТК. Размер социальных пенсий в следующем году будет увеличен на 7%, добавила Голикова.

Таким образом, пенсии в следующем году будут повышены согласно зафиксированным властями параметрам индексации страховых пенсий до 2024 года. В президентских поправках к пенсионной реформе был закреплен следующий порядок увеличения пенсий: