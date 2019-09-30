Минтруд предупредил о письмах мошенников про «вывод пособия»

Минтруд предупредил о письмах мошенников про «вывод пособия»

Злоумышленники через мессенджеры рассылают мошеннические объявления о «выводе денежного пособия» для граждан, работавших в 1991–2019 годах, предупреждает Минтруд. Эти данные являются недостоверными

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Министерство труда предупредило россиян о мошеннических объявлениях, рассылаемых от имени ведомства через мессенджеры. Сообщение министерства есть у РБК.

По данным Минтруда, неизвестные рассылали от его имени объявление, в котором говорится о «выводе денежного пособия» на сумму 115 тыс. руб. для граждан, работавших в 1991–2019 годах. Ведомство отмечает, что эта информация является недостоверной.

Злоумышленники распространяли ее через мессенджеры и фейковую страницу в Facebook.

В прошлом году о мошеннических письмах предупреждал Минфин. По информации ведомства, злоумышленники звонили на личные телефоны и, представляясь сотрудниками ведомства, предлагали получить какую-либо компенсацию, предварительно оплатив «госпошлину», «страховку», «налог» и иные платежи. Мошенники требовали незамедлительно перечислить на счет подставных лиц крупные суммы денег.