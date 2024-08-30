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Общество ,  
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Женщина с ножом напала на пассажиров автобуса в Германии

Пять человек получили ранения, нападавшую взяли под стражу. Полиция не связывает атаку с терактом. Пассажиры ехали на фестиваль в Зиген по случаю 800-летия города

Женщина с ножом напала на пассажиров автобуса в Германии в земле Северный Рейн — Вестфалия, пишет Siegener Zeitung.

В результате нападения ранения получили пять человек, трое из них находятся в критическом состоянии.

32-летнюю нападавшую взяли под стражу, она не сопротивлялась.

Нападение произошло около 19:40 в автобусе линии R22, ехавшем из Нойнкирхена в Зиген на городской фестиваль. В нем находились около 40 человек.

Предположительно, нападавшая находилась под действием
алкоголя или наркотиков. В полиции заявили, что у них нет оснований считать атаку терактом. «Угрозы для населения нет», — заявили в ведомстве.

В Зигене проходит фестиваль по случаю 800-летия города.

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На прошлой неделе произошло нападение в немецком Золингене (земля Северный Рейн-Вестфалия) во время празднования 650-летия. Тогда погибли три человека, еще восемь были ранены. 26-летний сириец Исса А. признался, что напал на прохожих с ножом, его арестовали. Он подозревается в принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России). ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Золингене. По информации Der Spiegel, сириец переехал в Германию в конце 2022 года и попросил убежище.

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Елена Чернышова
Германия нападения с ножом Автобус
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