МАК обнародовал промежуточный отчет о крушении SSJ 100 в Подмосковье

Из отчета, в частности, следует, что экипаж распознал проблему с датчиком угла атаки. Самолет «Газпром авиа» разбился 12 июля, он летел с аэродрома Луховицы во Внуково после ремонта. Погибли трое членов экипажа

Бортовые самописцы самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Газпром Авиа», 13 июля 2024 г. (Фото: Межгосударственный авиационный комитет)

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье в июле этого года, из которого, в частности, следует, что экипаж распознал проблему с датчиком угла атаки.

«В 11:58:32 второй пилот информировал: «Смотри, у нас угол атаки большой». КВС [командир воздушного судна] отреагировал: «Датчик угла атаки что ли не работает?» — приводится в отчете разговор пилотов.

Источник РБК в авиаотрасли называл одной из версий авиакатастрофы некорректно установленные датчики угла атаки, позиционирующие самолет в пространстве. «Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, когда он летит навстречу земле», — объяснял собеседник.

В отчете говорится, что экипажу не удалось предотвратить сближение с землей. На высоте 3400 футов (1 км) сработала система предупреждения опасного сближения с землей, на высоте 1380 футов (0,4 км) второй пилот полностью отклонил боковую ручку управления на себя, но рули высоты не отреагировали. Пилотам не удалось прекратить снижение.

«Последние достоверные параметры полета зафиксированы в 14:59:16: приборная скорость — 365 kt, угол тангажа — 25º на пикирование, угол крена — 25º вправо», — сообщается в отчете.

Компания «Яковлев» (производитель самолетов Sukhoi Superjet 100; входит в ОАК) разработает дополнительные рекомендации «по однозначному закреплению накладки крепления датчика угла атаки (ДУА) за конкретным местом (отсек Ф1 или Ф2, борт левый или правый) и самолетом (номер ВС) с помощью нанесения соответствующей несмываемой маркировки на поверхность накладки».

После крушения компания «Яковлев» направила письмо в авиакомпании с рекомендациями строго соблюдать требования при замене датчиков угла атаки на Superjet — в частности, уделять особое внимание «совмещению отверстий и меток» и не допускать одного специалиста к замене двух и более датчиков.

Самолет «Газпром авиа» разбился 12 июля, он летел с аэродрома Луховицы (Третьяково) во Внуково после ремонта. На борту находились трое членов экипажа, они погибли. МАК до этого сообщал, что экипаж за несколько минут до падения перешел на ручное управление самолетом, но крушения избежать не смог.