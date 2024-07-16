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Общество ,  
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Производитель SSJ разослал письмо о датчиках после крушения в Подмосковье

Производитель SSJ направил письмо с рекомендациями по замене датчиков угла атаки
Компания «Яковлев» в письме перевозчикам рекомендовала уделять особое внимание «совмещению отверстий и меток» при замене датчиков угла атаки на Superjet и не допускать одного специалиста к замене двух и более датчиков
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Компания «Яковлев» (производитель самолетов Sukhoi Superjet 100; входит в ПАО «ОАК») направила письмо в авиакомпании с рекомендациями строго соблюдать требования при замене датчиков угла атаки, сообщает ТАСС. В ПАО «Яковлев» подтвердили РБК отправку письма.

Источники РБК и «Известий» называли возможной причиной крушения самолета SSJ 100 «Газпром авиа» в Подмосковье неправильную установку датчиков угла атаки. «Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле он летит навстречу земле. Примерно такая картина вырисовывается предварительно. Перед вылетом судно проходило регламентное техническое обслуживание. Полет, который состоялся вслед за этим, носил тестовый характер, чтобы испытать работу систем и агрегатов», — пояснил источник РБК. Такую версию катастрофы называл также источник «Известий».

Стала известна предварительная версия крушения Superjet в Подмосковье
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Разработчик самолета рекомендует эксплуатантам при замене этих датчиков уделять особое внимание «совмещению отверстий и меток на накладке с меткой на обшивке фюзеляжа и устанавливать накладку повторно только на то место обшивки фюзеляжа, с которого она была снята», говорится в письме, датированном 14 июля.

Также не следует допускать одного специалиста к замене двух и более датчиков. «Эксплуатантам рекомендуется при выполнении работ по замене датчиков угла атаки осуществлять двойной контроль качества и полноты выполнения работ», — подчеркивается в письме.

12 июля Superjet вылетел после ремонта с аэродрома Третьяково в подмосковных Луховицах во Внуково и упал в лесу под Коломной. На борту самолета находились три члена экипажа, все они погибли. ТАСС среди версий называл попадание птиц в двигатели и отказ одного из двигателей. Оба черных ящика Superjet были обнаружены.

Следственный комитет изъял техническую документацию с завода, который обслуживал упавший Superjet. Ространснадзор также инициировал проверку завода — производителя воздушного судна.

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