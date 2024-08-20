В Москве бизнес-коуча обвинили в мошенничестве на сумму более ₽8 млн

Андрей Сидоропуло (Фото: andrey_sd__ / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Оперативники задержали в Москве обвиняемого в мошенничестве бизнес-тренера Андрея Сидоропуло, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

«От действий злоумышленников пострадали не менее 40 граждан, которые платили за образовательные программы, гарантирующие высокий доход, увеличив средства в размере от 48,8 тыс. до 389,9 тыс. руб., а всего более 8,3 млн руб.», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Сидоропуло проводил авторские образовательные курсы по заработку на продвижении товаров и услуг в интернете. Автор программы обещал ученикам быстрый заработок.

Блогер вел прямые эфиры, общался с подписчиками в общих чатах, а также организовал рекламную кампанию по привлечению учеников. Соучастники Сидоропуло подписывали с участниками программы договоры о платных услугах, где сам порядок оказания описывался весьма поверхностно. Для очного обучения были открыты офисы в Москве и Краснодаре.

Бизнес-коуча задержали, ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы.

С января 2023 года Сидоропуло находился в федеральном розыске. По информации ТАСС, стоимость его курсов составляла от 55 тыс. до почти 400 тыс. руб. Некоторые подписчики бизнес-тренера подали на него в суд.