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Больше половины разведенных отцов никак не участвуют в жизни семьи

Исследование Mediascope: 52% отцов в неполных семьях не участвуют в жизни семьи
Больше половины отцов в неполных семьях не участвуют в жизни семьи, показал опрос Mediascope. Чаще всего причиной является их собственное нежелание, смерть или позиция матери или ребенка
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Более половины отцов детей в неполных семьях никак не участвуют в их жизни, а те, кто участвует, чаще всего дарят отпрыскам деньги, показало исследование Kids&Teens 2023 компании Mediascope (результаты этой работы были представлены на Московской международной книжной ярмарке).

Как считали

Исследование Mediascope проводилось в городах России с населением больше 100 тыс. человек. В рамках опроса было проведено более 5,6 тыс. интервью с детьми в возрасте от четырех до 17 лет и их родителями. Работа проводилась в два этапа: с ноября по декабрь 2022 года и с апреля по май 2023-го.

У 52% опрошенных детей, живущих без отца, он никак не участвует в жизни семьи. Чаще всего причиной является нежелание самого отца (33%), его смерть (15%) или позиция матери или ребенка (7%).

В неполных семьях, где отец принимает участие в жизни ребенка (таких 48%), чаще всего он дает деньги или дарит подарки (31%), часто встречается (19%), часто звонит (12%), участвует во всех важных решениях (11%).

В то же время «папой выходного дня» для ребенка чаще всего является мать (94%), отец или отчим (82%), старшие братья или сестры (37%), младшие братья или сестры (36%), бабушка (13%) и дедушка (7%).

Как следует из данных Росстата, лидерами по частоте разводов в 2022 году стали республики Кавказа. В Ингушетии на 1 тыс. зарегистрированных браков пришлось 2542 развода, это самый большой показатель по стране. Также большое количество расторжений браков фиксировалось в Чечне (2069 разводов на 1 тыс. зарегистрированных союзов), Дагестане (1967), Карачаево-Черкесии (1520) и Северной Осетии — Алании (1390). В целом по стране за прошлый год поженились 1,05 млн пар и разошлись 682 850 — прирост к показателям 2021 года составил 12,4 и 5,7% соответственно.

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За 2022–2023 годы демографы наблюдают увеличение числа разводов в России, сообщила в июле зампредседателя СПЧ Ирина Киркора. Только за прошлый год доля разводов достигла 68%. «Еще 70 лет назад органы ЗАГС фиксировали 4% разводов, 30 лет назад количество разрушенных семей достигало 42%, сейчас эта цифра равна 68%, — отметила она.

Как ранее писал РБК, Минтруд прогнозирует снижение рождаемости в России до 2024 года. Среди основных причин этого в ведомстве называют сокращение численности женщин в возрасте 20–29 лет, которое происходит сейчас (детей заводят малочисленные поколения 1990-х и начала 2000-х), а также неопределенность на рынке труда, вынуждающая средний класс отказываться от репродуктивных намерений.

По итогам 2022 года население России сократилось на 556 тыс. человек и оценивалось в 146,4 млн, сообщил Росстат.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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