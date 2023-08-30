Около 13% читающих детей не осилили за полгода ни одной книги

Почти три четверти детей и подростков утверждают, что они хотя бы иногда читают книги, показало исследование. Но из читающих детей около 13% признались, что за последние полгода не дочитали до конца ни одного произведения

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Около 73% детей и подростков заявляют, что они хотя бы иногда читают книги. К такому выводу в рамках исследования Kids&Teens 2023 пришли аналитики компании Mediascope (результаты исследования были представлены на Московской международной книжной ярмарке). При этом ни одной книги за последние полгода не дочитали 13% из тех, кто в целом называет себя читающим. Еще 38% из них рассказали, что прочитали от одной до трех книг. До шести книг осилили за полугодие лишь 20%. При этом 48% читающих несовершеннолетних выбирают книги самостоятельно. 37% читают то, что задали на уроках литературы. А вот советам блогеров в этой области доверяют только 6%.

Как считали Исследование Mediascope проводилось в городах России с населением больше 100 тыс. человек. В рамках опроса было проведено свыше 5,6 тыс. интервью с детьми в возрасте от четырех до 17 лет и их родителями. Исследование проводилось в две волны: с ноября по декабрь 2022 года и с апреля по май 2023-го.

Бумажные носители дети предпочитают больше, чем электронные. Процент тех, кто читает книги или журналы «в бумаге», составляет 80%, тогда как цифровые носители используют только 50% опрошенных детей и подростков (допускалось несколько вариантов ответа). Аудиокниги вовсе слушают меньше трети опрошенных — 28%.

Разбивка на возрастные категории демонстрирует, что активнее всего читают дети в возрасте шести-восьми лет (84% опрошенных этого возраста утверждают, что читают книги). Далее же при повышении возраста процент читающих последовательно сокращается: в аудитории 9–11 лет читают 81%, 12–13 лет — 72%, 14–15 лет — 69%, 16–17 лет — 64%. Девочки, по данным исследования, читают активнее, чем мальчики: 77% против 70%.

Опрос Mediascope также показал, что интерес детей к книгам связан и с уровнем достатка семьи. Так, в категории семей, где дохода не хватает «даже на необходимое», процент читающих детей составляет 64%, в семьях, которые «не могут купить бытовую технику» — 69%, при этом в семьях, способных позволить себе автомобиль, — 80%.

Что касается библиотек, наиболее активно их посещают подростки в возрасте от девяти до 11 лет — из них в читальни ходят 33%. Меньше всего библиотеки посещают тинейджеры 16–17 лет — 18%.