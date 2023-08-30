branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 103,48 (+0,23) Инвестиции, 29 авг, 16:00 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 95,71 (+0,24) Инвестиции, 29 авг, 16:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:10
Lockheed Martin открыл в Польше производство узлов истребителей F-16 Политика, 15:08
Воронежский губернатор сообщил о подавленном РЭБ беспилотнике Политика, 15:01
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 15:01
Губернатор рассказал о состоянии взлетной полосы в Пскове после атаки Политика, 14:52
Какие регионы подверглись атаке беспилотников 30 августа. Карта Общество, 14:48
Аналитики сообщили о рекордных закупках российского СПГ в ЕС Экономика, 14:39
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Технологии экологии: какие разработки помогают Москве сохранять природу РБК и ДПиООС, 14:37
Экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо приговорили к 8,5 годам колонии Общество, 14:37
Тимати купил сеть Domino's Pizza в России и убрал одну букву из названия Бизнес, 14:33
РУСАДА отреагировало на данные о допинге «почти у всех» игроков клуба МХЛ Спорт, 14:31
Индийский луноход прислал на Землю фото модуля «Викрам» Технологии и медиа, 14:24
В Геленджике задержали подозреваемого по делу о пожаре на 118 га Общество, 14:21
Минобороны России сообщило об ударе по пунктам управления и разведки ВСУ Политика, 14:17
Общество ,  
0 

В Геленджике задержали подозреваемого по делу о пожаре на 118 га

Полиция задержала подозреваемого по делу о пожаре на 118 га в Геленджике
Близ Геленджика начался пожар, огонь быстро распространился по сухой траве. Полиция задержала подозреваемого «в неосторожном обращении» с источниками опасности. Как пишет Mash, он сжигал на костре оплетку проводов для продажи

В Геленджике задержали подозреваемого по делу о пожаре на 118 га
Video

Сотрудники МВД задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в «неосторожном обращении с источниками повышенной опасности», что спровоцировало пожар в лесу в районе Бобруковой Щели Геленджика. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Дело открыли по статье об уничтожении лесных насаждений (ч. 1 ст 261 УК).

По данным Kub Mash, задержанный — 39-летний Роман Коваленко, он сжигал на костре оплетку проводов, чтобы подготовить их к продаже. Его задержали еще днем 29 августа и выписали административный штраф. По данным канала, мужчина был судим «за кражу и наркотики».

В Геленджике задержали подозреваемого по делу о пожаре на 118 га

Пожар начался 29 августа в микрорайоне Бобрукова Щель, недалеко расположен аэропорт Геленджика, загорелась сухая растительность. По данным оперативного штаба Краснодарского края, огонь распространился на вершине горы. Он быстро распространяется: утром 30 августа площадь огня составляла 30 га, а спустя несколько часов выросла до 118 га, тушением занимаются 441 человек при помощи 80 единиц техники.

Потушить пожар сложно из-за сильного ветра с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченного рельефа местности. Предварительно, пострадавших и угрозы объектам инфраструктуры нет. В тушении участвует самолет-амфибия Бе-200.

Читайте на РБК Pro
Молодость ушла: как распознать кризис среднего возраста
Почему соучредитель Airbnb избавился от акций компании почти на $1,5 млрд
Хочу на завод: что думают россияне о смене профессиональной деятельности
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году

Отдыхающие в Геленджике стали свидетелями заправки самолета-амфибии. На опубликованных в интернете кадрах видно, как неподалеку от пляжа опустившийся до поверхности моря Бе-200 набирает воду и поднимается обратно.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анастасия Серова Анастасия Серова
Геленджик Краснодарский край Пожар
Материалы по теме
Отдыхающие в Геленджике стали свидетелями заправки водой Бе-200. Видео
Общество
В мэрии сообщили об импортозамещении систем пожарной сигнализации в метро
Экономика
Пожарные ликвидировали пожар на ВДНХ
Общество