Полиция задержала подозреваемого по делу о пожаре на 118 га в Геленджике

В Геленджике задержали подозреваемого по делу о пожаре на 118 га

Близ Геленджика начался пожар, огонь быстро распространился по сухой траве. Полиция задержала подозреваемого «в неосторожном обращении» с источниками опасности. Как пишет Mash, он сжигал на костре оплетку проводов для продажи

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Сотрудники МВД задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в «неосторожном обращении с источниками повышенной опасности», что спровоцировало пожар в лесу в районе Бобруковой Щели Геленджика. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Дело открыли по статье об уничтожении лесных насаждений (ч. 1 ст 261 УК).

По данным Kub Mash, задержанный — 39-летний Роман Коваленко, он сжигал на костре оплетку проводов, чтобы подготовить их к продаже. Его задержали еще днем 29 августа и выписали административный штраф. По данным канала, мужчина был судим «за кражу и наркотики».

Пожар начался 29 августа в микрорайоне Бобрукова Щель, недалеко расположен аэропорт Геленджика, загорелась сухая растительность. По данным оперативного штаба Краснодарского края, огонь распространился на вершине горы. Он быстро распространяется: утром 30 августа площадь огня составляла 30 га, а спустя несколько часов выросла до 118 га, тушением занимаются 441 человек при помощи 80 единиц техники.

Потушить пожар сложно из-за сильного ветра с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченного рельефа местности. Предварительно, пострадавших и угрозы объектам инфраструктуры нет. В тушении участвует самолет-амфибия Бе-200.

Отдыхающие в Геленджике стали свидетелями заправки самолета-амфибии. На опубликованных в интернете кадрах видно, как неподалеку от пляжа опустившийся до поверхности моря Бе-200 набирает воду и поднимается обратно.