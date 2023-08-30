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Отдыхающие в Геленджике стали свидетелями заправки водой Бе-200. Видео

Отдыхающие в Геленджике стали свидетелями заправки водой Бе-200

Отдыхающие в Геленджике стали свидетелями заправки водой Бе-200. Видео
Video

Отдыхающие в Геленджике стали свидетелями заправки водой пожарного самолета-амфибии Бе-200.

Он был направлен туда для тушения лесного пожара. Утром 30 августа его площадь увеличилась до 30 га, а еще через несколько часов власти сообщили, что огонь охватил уже 118 га.

Тушение пожара продолжалось всю предыдущую ночь, однако пожарные не смогли справиться с огнем из-за сильного ветра, порывы которого достигают 30 м/с, и сложного рельефа местности.

По информации властей, пострадавших нет, инфраструктуре также ничего не угрожает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю РБК сообщили, что сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего пожар в районе Бобруковой щели в Геленджике.

По предварительным данным, 40-летний местный житель «при неосторожном обращении с источниками повышенной опасности спровоцировал возгорание в лесном массиве».

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«На месте происшествия работают сотрудники полиции, госавтоинспекторы обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники МЧС», — уточнили в ведомстве.

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Анастасия Серова Анастасия Серова
Геленджик пожары Бе-200
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