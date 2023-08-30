Площадь пожара в горах в Геленджике достигла 118 га

Площадь возгорания увеличилась почти в четыре раза — с 30 до 118 га, горит сухая трава. Огонь тушат второй день, в том числе с привлечением авиации

Фото: Андрей Храпов / ТАСС Фото: Юрий Березнюк / ТАСС Фото: BogodistovAA / Telegram Фото: BogodistovAA / Telegram Фото: МЧС России Фото: BogodistovAA / Telegram Фото: BogodistovAA / Telegram Фото: МЧС России Фото: BogodistovAA / Telegram Фото: BogodistovAA / Telegram Фото: BogodistovAA / Telegram

Площадь природного пожара в Геленджике выросла до 118 га, сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Богодистов. Возгорание тушат более 80 единиц техники и 441 человек, в том числе добровольцы.

Для тушения пожара вылетел самолет-амфибия Бе-200 МЧС России, сообщила пресс-служба ведомства. Он может сбрасывать до 270 т воды за вылет.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что тушение пожара не прекращалось всю ночь.

По данным на 6:30 мск, площадь пожара составляла 30 га. Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности. По предварительным данным, никто не пострадал, угрозы объектам инфраструктуры также нет.

Пожар начался 29 августа в микрорайоне Бобрукова Щель, недалеко расположен аэропорт Геленджика. Загорелась сухая растительность на площади 1,5 га, к утру огонь охватил 15 га. По данным оперативного штаба Краснодарского края, огонь распространился на вершине горы, работы по тушению не останавливаются ни на минуту.

Накануне в регионе возник еще один крупный пожар. В хуторе Джанхот под Геленджиком загорелась сухая трава, огонь удалось локализовать на площади 13 га. По данным краевого лесопожарного центра, пожар потушили за семь часов. При этом в администрациях пейнтбольного и экскурсионного клубов, которые находятся недалеко от Джанхота, рассказали РБК, что огонь все еще «довольно-таки большой».