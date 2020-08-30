Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 25 млн человек

Почти четверть от всех случаев заражения зарегистрирована в США. Россия по этому показателю находится на четвертой позиции

Фото: John Locher / AP

Во всем мире коронавирусом COVID-19 заразились более 25 млн человек. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса, который ведет подробную статистику по числу заболевших и умерших от инфекции.

По состоянию на 10:05 мск коронавирусом заразились 25 009 250 жителей планеты. Число жертв COVID-19 приближается к отметке 843 тыс.

Лидером по числу заболевших являются США, на которые приходится чуть меньше четверти (5,9 млн) от всех случаев заражения в мире. На втором месте находится Бразилия (3,8 млн), на третьем — Индия (3,5 млн). Четвертую строчку занимает Россия (982 тыс.), первую пятерку замыкает Перу (639 тыс.).

По показателю смертности от коронавируса первое место также занимают США: там из-за инфекции скончались 182,7 тыс. человек. Следом идут Бразилия (120,2 тыс.), Мексика (63,8 тыс.), Индия (63,4 тыс.), Великобритания (41,5 тыс.), Италия (35,4 тыс.) и Франция (30,6 тыс.). Россия находится на 12-м месте: в стране умерли более 17 тыс. человек.