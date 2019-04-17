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«Коммерсантъ» узнал об уголовном деле в отношении Тельмана Исмаилова
В Швейцарии прокуратура возбудила дело в отношении бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Его подозревают в совершении преступлений по трем статьям местного уголовного кодекса
Тельман Исмаилов (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ». В нем говорилось о том, что финансовая организация в 2012-2014 годах предоставила кредиты на $230 млн компаниям, которые входили в группу АСТ, принадлежавшую Исмаилову. Обслуживать займы они в итоге перестали и на сегодняшний день должны банку 15 млрд руб.

В БМ-банке заподозрили, что часть предоставленных денег ушла в Швейцарию и была переоформлена на ряд местных компаний и физических лиц. Именно это и стало поводом для прокуратуры Цюриха возбудить уголовные дела по подозрению в мошенничестве, разбазаривании активов и фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам.

Источник в окружении Исмаилова заверил, что цюрихская прокуратура ничему ему не предъявляла, а сам бизнесмен не владеет какими-либо активами в Швейцарии. В ВТБ (контролирующем БМ-банк) сообщили, что будут добиваться полного возврата денежных средств.

В 2017 году Исмаилова обвинили в двойном заказном убийстве и незаконном обороте оружия. Источник РБК сообщал, что дело касается убийства учредителя ТЦ «Строймаркет» Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева. Кроме того, имя бизнесмена фигурировало в деле о похищении певца Авраама Руссо.

В настоящее время Исмаилов находится в международном розыске. Сам он заявлял, что «не совершал за свою жизнь ни одного преступления».
Автор: Артем Филипенок
Теги: Тельман Исмаилов
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