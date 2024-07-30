Налетевший смерч повредил самолеты в аэропорту Нижнекамска
Из-за смерча в аэропорту Бегишево в Нижнекамске были повреждены четыре учебных самолета Diamond DA42 из парка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Размер DA42 — 8,5 м в длину и 2,5 м в высоту, размах крыльев — 13,5 м.
Также повреждения получили частный вертолет, сооружения на аэродроме и несколько машин перронной техники.
Воздушная гавань работает штатно, отметил Кореняко.
Аэропорт Бегишево в Татарстане принадлежит дочерней компании группы КАМАЗ. «Были повреждены хозяйственные и административные постройки, также повреждена техника. Степень ущерба устанавливается», — сообщили ранее РБК в компании.
В столице республики, Казани, прошла гроза с сильным дождем и градом, передает «РБК Татарстан». Град, диаметр которого достигал 1–2 см, был настолько обильным, что на улицах местами образовались сугробы. Некоторые улицы города оказались затоплены, где-то деревья упали на автомобили.
Региональное МЧС предупредило, что неблагоприятные погодные условия могут сохраниться в республике до вечера 31 июля из-за прохождения активных атмосферных фронтов. «Местами ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра 15–20 м/с, локально до 24 м/с, сильные дожди и ливни, локально град», — отметили в ведомстве.
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