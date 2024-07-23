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Общество ,  
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Смерч в Сочи дошел до берега и исчез. Видео

Кадры смерча в Сочи

Смерч в Сочи дошел до берега и исчез. Видео
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В Сочи местные жители заметили смерч. На кадрах, которые они сняли, видно, как смерч проходит над морем. Однако, когда он почти дошел до берега, он исчез.

Власти города объявили предостережение из-за непогоды — на пляжах запрещено купаться во всех четырех районах города. По данным синоптиков, в городе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 15–18 м/с. Циклон ночью обрушился на Лазаревский район, в Лоо затопило дороги. В реке Мамайке поднялся уровень воды.

В Сочи предупредили жителей о смерчах
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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

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Сочи смерч Погода
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