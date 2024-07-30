На КАМАЗе рассказали о последствиях смерча в аэропорту Нижнекамска
Смерч прошел по территории аэропорта Бегишево в Татарстане — дочерней компании группы КАМАЗ — и разбросал учебные легкомоторные самолеты. Пресс-служба КАМАЗа рассказала РБК о последствиях вихря.
30 июля в Казани прошла гроза с ливнем и обильным градом, очевидцы засняли смерч в Нижнекамске над аэропортом Бегишево. «РБК Татарстан» сообщил, что вихрь разбросал легкомоторные самолеты Diamond-42, которые используются для учебно-тренировочных полетов Санкт-Петербургского университета гражданской авиации.
«Были повреждены хозяйственные и административные постройки, также повреждена техника. Степень ущерба устанавливается», — говорится в сообщении КАМАЗа.
В пресс-службе уточнили, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме, пассажирские самолеты не получили повреждений. Точных данных по повреждению учебно-тренировочных самолетов нет.
«Татар-информ» сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.
РБК направил запрос в Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, которому принадлежат учебно-тренировочные самолеты, бывшие в аэропорту Бегишево в момент смерча.
В телеграм-канале «Крыша турдома» написали, что Diamond-42 в стране насчитывается всего несколько десятков, но действующий сертификат летной годности есть не у всех.
27 июля работу аэропортов Казани и Нижнекамска временно ограничили «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Ограничения действовали с 9:30 мск до 11:00 мск. На запасные аэродромы за это время ушли пять самолетов, летевших в Казань.
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