Госдума приняла закон о запрете треш-стримов
Госдума приняла в третьем чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы. Треш-стримы будут отнесены к информации, запрещенной к распространению, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
В законе была уточнена формулировка, характеризующая треш-стрим: это информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.
Первая часть пакета поправок вносит изменения в ст. 13.15 КоАП России, дополняя ее 12-й частью. Этот пункт предполагает административную ответственность за выложенные в Сеть фото и видео с правонарушениями или призывами к ним, в том числе по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти.
Штраф для наказанных по этой статье составит от 200 тыс. до 600 тыс. руб. Для должностных лиц и нижний, и верхний пороги будут выше на 100 тыс. руб.: минимальное наказание зафиксировано на отметке 300 тыс. руб., максимальное — 700 тыс. руб. Кроме того, закон предусматривает конфискацию камер и другого записывающего оборудования.
Вторая часть поправок усиливает ответственность за публичную демонстрацию — в интернете и СМИ — умышленного преступления. Для десяти видов преступлений их совершение во время стрима станет отягчающим обстоятельством. Среди них убийство, умышленное причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, а также использование рабского труда.
Помимо этого, осужденные за эти преступления стримеры будут лишены права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Такая мера позволит судам ограничивать им доступ к интернету.
Пакет законопроектов был внесен в Госдуму 7 декабря 2023 года. О том, что такие поправки готовятся, стало известно в марте. Изначально стримеров-физлиц планировали штрафовать на 100–200 тыс. руб., юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.
В мае о необходимости установления уголовной ответственности за треш-стримы заявил глава СК Александр Бастрыкин.
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