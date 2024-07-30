 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Госдума приняла закон о запрете треш-стримов

Треш-стримы, оскорбляющие человеческое достоинство и выражающие «явное неуважение» к обществу, подпадут под запрет в России. Трансляция умышленных преступлений станет отягчающим обстоятельством
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума приняла в третьем чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы. Треш-стримы будут отнесены к информации, запрещенной к распространению, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В законе была уточнена формулировка, характеризующая треш-стрим: это информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.

Первая часть пакета поправок вносит изменения в ст. 13.15 КоАП России, дополняя ее 12-й частью. Этот пункт предполагает административную ответственность за выложенные в Сеть фото и видео с правонарушениями или призывами к ним, в том числе по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти.

Штраф для наказанных по этой статье составит от 200 тыс. до 600 тыс. руб. Для должностных лиц и нижний, и верхний пороги будут выше на 100 тыс. руб.: минимальное наказание зафиксировано на отметке 300 тыс. руб., максимальное — 700 тыс. руб. Кроме того, закон предусматривает конфискацию камер и другого записывающего оборудования.

Полиция задержала оскорбившего участников спецоперации треш-стримера
Общество

Вторая часть поправок усиливает ответственность за публичную демонстрацию — в интернете и СМИ — умышленного преступления. Для десяти видов преступлений их совершение во время стрима станет отягчающим обстоятельством. Среди них убийство, умышленное причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, а также использование рабского труда.

Помимо этого, осужденные за эти преступления стримеры будут лишены права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Такая мера позволит судам ограничивать им доступ к интернету.

В России объявили в розыск треш-стримера Mellstroy
Общество
Mellstroy (Андрей Бурим)

Пакет законопроектов был внесен в Госдуму 7 декабря 2023 года. О том, что такие поправки готовятся, стало известно в марте. Изначально стримеров-физлиц планировали штрафовать на 100–200 тыс. руб., юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

В мае о необходимости установления уголовной ответственности за треш-стримы заявил глава СК Александр Бастрыкин.

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Россияне стали больше думать о здоровом питании

Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Читайте официальный канал РБК
Теги
блогеры стриминг Госдума
Материалы по теме
Полиция задержала угрожавшего Мизулиной треш-стримера
Общество
Бастрыкин предложил установить уголовную ответственность за треш-стримы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 93,29 (-0,84) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 86,33 (-0,23) Инвестиции, 18:03
Учитель физкультуры забил первый гол сезона в Кубке России по футболуСпорт, 18:52
В «КамАЗе» рассказали о последствиях смерча в аэропорту НижнекамскаОбщество, 18:51
Бербок призвала не допустить появления войск России у границ ГерманииПолитика, 18:47
Рынок оборудования для майнинга оценили в $20 млрд. Кто будет в лидерахКрипто, 18:45
Пожар на территории НПО в Екатеринбурге локализовали на 800 кв. мОбщество, 18:43
Топ-9 перспективных дивидендных акций российского рынка. Подборка от SberCIBИнвестиции, 18:39
ПАО «Группа Черкизово» разместило биржевые облигации на ₽7 млрдПресс-релиз, 18:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Казани выпал град. ВидеоПолитика, 18:31
Часть Керчи и пригородов остались без света из-за аварииОбщество, 18:27
30% стажеров становятся сотрудниками компании «Галс-Девелопмент»Пресс-релиз, 18:18
Число погибших от рук 17-летнего британца детей выросло до трехОбщество, 18:18
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездокРБК и Millennium, 18:12
Аналитики заявили о росте стоимости земли в России на четвертьНедвижимость, 18:12
ЦБ зафиксировал двукратное падение выдачи льготной ипотекиНедвижимость, 18:09