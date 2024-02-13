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В России объявили в розыск треш-стримера Mellstroy

Треш-стримера Mellstroy объявили в розыск в России и Белоруссии
Треш-стримера Mellstroy объявили в розыск в России. По данным Mash и SHOT, причина — отказ идти служить в белорусскую армию. В 2021 году Mellstroy приговорили к полугоду исправительных работ за избиение девушки в прямом эфире
Mellstroy (Андрей Бурим)
Mellstroy (Андрей Бурим) (Фото: mellstroy / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

МВД России объявило треш-стримера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) по уголовной статье, следует из базы розыска министерства. По какой статье ведется розыск, в базе не уточняется.

В то же время SHOT и Mash пишут, что причина — отказ идти служить в белорусскую армию (Бурим имеет белорусское гражданство). Телеграм-каналы отмечают, что на родине стримера против него заведено уголовное дело за уклонение от срочной службы. В настоящее время, по данным Mash, стример находится в Дубае.

Блогер Mellstroy получил полгода исправительных работ за избиение в эфире
Общество
Андрей Бурим (слева)

Mellstroy наиболее известен своими треш-стримам (вид прямого эфира, ведущий которого совершает над собой или гостями опасные для здоровья, эпатирующие, унизительные и тому подобные действия, обычно с целью получения денежного вознаграждения со стороны зрителей. — РБК). В октябре 2020 года в прямом эфире на YouTube-канале Mellstroy несколько раз ударил лицом о поверхность стола модель Алену Ефремову. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей скуловой области, а также шейного и грудного отделов позвоночника.

После этого Ефремова подала заявление в полицию, а против блогера завели уголовное дело. В июле 2021-го блогер получил полгода исправительных работ и выплату компенсации пострадавшей.

Также на стримах Бурима регулярно появляются молодые девушки, которых он раздевает в прямом эфире за донаты. Кроме этого, стример донатит миллионы (иногда десятки миллионов) рублей другим блогерам и стримерам с самыми необычными просьбами. В апреле прошлого года каналы Бурима заблокировали на Twitch, Telegram и Kick по решению Роскомнадзора.

Ранее в Госдуму был внесен пакет законопроектов, направленных на борьбу с треш-стримами. Поправками, в частности, предлагается ввести запрет на распространение в интернете фото- и видеоматериалов с изображением жестокости и призывам к их совершению, а также обязанность социальных сетей мониторить и выявлять такой контент. Запрет также коснется распространения онлайн-трансляций, в ходе которых совершаются деяния, сопровождаемые садизмом, жестокостью и издевательством.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
блогеры розыск стриминг Белоруссия МВД
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