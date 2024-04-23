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Военная операция на Украине ,  
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Полиция задержала оскорбившего участников спецоперации треш-стримера

МВД: в Пензе задержали треш-стримера, оскорбившего участников спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине

В Пензе полиция задержала треш-стримера, который оскорбил участников военной операции на Украине, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В апреле полицейские обнаружили видеозапись, на которой 29-летний житель Волгограда оскорбительно высказывается в адрес участников военных действий. Во время доследственной проверки стример уехал в Пензу, где жил в оформленной на чужое имя квартире. «В результате оперативно-розыскных мероприятий он задержан и в ближайшее время будет доставлен в Волгоград для проведения следственных действий», — сообщила Волк.

Исследование экспертно-криминалистического центра установило, что видеозапись содержит признаки уголовно наказуемого деяния. Следователи возбудили дело по статье 282 Уголовного кодекса — унижение человеческого достоинства. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Портал V1.ru уточняет, что речь идет о треш-стримере Павле Прокудине.

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за слов врача о военной операции
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

В январе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело на президента Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова после оскорбительного поста в адрес участников военной операции. В соцсетях Баратова был пост про цены на яйца и говорилось о «петухах», которых надо вернуть с фронта. Позднее он сообщил, что его «взломали», и удалил все оскорбительные посты.

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Теги
Пензенская область Пенза Волгоград стриминг уголовное дело оскорбление
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