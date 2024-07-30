В Екатеринбурге загорелось здание «НПО автоматики» по улице Начдива Васильева, 1/1, сообщает E1. «Уралинформбюро» также пишет о пожаре в районе этого здания, расположенного на улице Серафимы Дерябиной.

В МЧС РБК сообщили, что в Екатеринбурге, предварительно, на 800 кв. м произошло возгорание в здании с химической продукцией, данных о пострадавших нет.

Е1 публикует кадры, на которых видно столб черного дыма над большим производственным зданием, возгорание — на крыше.

«НПО автоматики» входит в «Роскосмос». Предприятие, в частности, занимается разработкой систем управления для космических ракет.

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