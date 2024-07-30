В Екатеринбурге загорелось здание «НПО автоматики»
В Екатеринбурге загорелось здание «НПО автоматики» по улице Начдива Васильева, 1/1, сообщает E1. «Уралинформбюро» также пишет о пожаре в районе этого здания, расположенного на улице Серафимы Дерябиной.
В МЧС РБК сообщили, что в Екатеринбурге, предварительно, на 800 кв. м произошло возгорание в здании с химической продукцией, данных о пострадавших нет.
Е1 публикует кадры, на которых видно столб черного дыма над большим производственным зданием, возгорание — на крыше.
«НПО автоматики» входит в «Роскосмос». Предприятие, в частности, занимается разработкой систем управления для космических ракет.
Материал дополняется
Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей
Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Россияне стали больше думать о здоровом питании
Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России
Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже
«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды
Читайте официальный канал РБК