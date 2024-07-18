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В Екатеринбурге произошел пожар на территории завода «Уралтрансмаш»

В Екатеринбурге произошел пожар на территории завода, выпускающего самоходные артиллерийские установки. В «Уралтрансмаше» сообщили, что горели старые склады, пострадавших нет

В Екатеринбурге произошел пожар на территории завода «Уралтрансмаш»
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На территории завода «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге произошел пожар. В МЧС сообщили, что возгорание произошло на территории промзоны в районе ул. Фронтовых бригад.

«Площадь пожара составляет 420 кв.м.  До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались три человека. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время пожар локализован», — сообщили РБК в ГУ МЧС по Свердловской области.

В «Уралтрансмаше» сообщили порталу Е1, что возгорание произошло при проведении демонтажных работ на территории старых складов.

«Никто не пострадал, возгорание уже ликвидировано. Завод продолжает производственный процесс в штатном режиме», — заявили в пресс-службе предприятия.

«Уралтрансмаш» — единственное предприятие России, производящее самоходные артиллерийские установки. Кроме того, завод выпускает гаубицы, минометы, а также трамваи и другую гражданскую технику.

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