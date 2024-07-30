Испания разрешила фрегату «Штандарт» зайти в порт

Российский фрегат неделю не мог зайти в порты Франции и Испании, у экипажа стали кончаться запасы еды и воды. Местные жители привезли морякам шашлык, а затем власти разрешили зайти в порт для быстрого пополнения провизии

Фото: Владимир Мартусь для РБК

Испания разрешила российскому фрегату «Штандарт» зайти в порт, сообщили ТАСС в Управлении торгового флота государства.

«Главное управление торгового флота <...> разрешило вынужденный заход судна «Штандарт» строго на время, необходимое для проведения операций по снабжению и замене», что должно быть осуществлено «сразу по прибытии, чтобы отбытие судна состоялось как можно скорее», — сказано в сообщении пресс-службы.

Речь идет о городе Сеэ, рассказал капитан Владимир Мартусь агентству «РИА Новости». Этот город расположен на северо-западе королевства.

К концу июля у экипажа стала заканчиваться провизия, но Испания запретила входить в порт, сообщал капитан. По его словам, на «Штандарте» — «международный экипаж» из 15 человек, в том числе трое подростков 13, 14 и 18 лет. Мартусь отметил, что местные жители подплыли к фрегату на сапах и угостили шашлыком, а также передали воду.

Фрегат «Штандарт» — точная копия боевого корабля, построенного Петром I в 1703 году для обороны Санкт-Петербурга. Современный «Штандарт», построенный в 1999 году, — это действующий учебный парусник.

«Штандарт» прибыл в Евросоюз для участия в фестивале, но 23 июля его не пустили во французские порты, на следующий день — в испанские. Причиной стало обращение проукраинских активистов из общественной организации AGA Ucraina (Галицкая ассоциация помощи Украине).

С апреля 2022 года в порты Евросоюза запрещен заход судов под российским флагом, однако «Штандарт» теперь ходит под флагом Островов Кука. На это обратили внимание активисты AGA Ucraina, которые объяснили смену флага «мошенничеством» и «попыткой избежать санкций».

После захода в порт Испании фрегат примет участие в морском фестивале «Рабочие паруса» (Voiles de travail) в городе Гранвиль во Франции, рассказал Мартусь. Он пояснил: власти департамента Манш могут либо применить санкции, либо «отнестись к кораблю с пониманием». «Посмотрим, элемент лотереи остается», — добавил капитан.