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Общество ,  
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Силовики задержали банду «техподдержки» телефонных мошенников

В Белгородской и Воронежской областях задержаны десять человек, помогавших телефонным мошенникам и диверсантам рассылать фейки и активировать аккаунты соцсетей и финансовых кошельков. У них изъяли сим-боксы и более 1 тыс. сим-карт

Силовики задержали банду «техподдержки» телефонных мошенников
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Сотрудники МВД и ФСБ в ходе совместной операции в Воронежской и Белгородской областях задержали десять человек в возрасте от 17 лет до 21 года по подозрению в содействии телефонным мошенникам, сообщила пресс-служба МВД.

«Злоумышленники, действуя по указанию анонимных кураторов, обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера зарубежных абонентов на российские», — говорится в сообщении.

Мошенники использовали уже известные схемы: они представлялись сотрудниками банков, полиции, попавшими в ДТП родственниками и т.д. и убеждали граждан перевести им свои сбережения. Ущерб, причиненный россиянам, в МВД оценили в 10 млн руб.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК России. В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом. Семерым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — добавили в пресс-службе.

Как уточнили в ЦОС ФСБ, злоумышленники использовали GSM-шлюзы и сим--боксы, через которые незаконно активировались аккаунты в соцсетях, мессенджерах, финансовых кошельках и банковских счетах, используемых в том числе для диверсионной и террористической деятельности, а также распространения ложной информации, якобы от сотрудников правоохранительных органов. У задержанных было изъято серверное оборудование, средства связи, ноутбуки, десять сим-боксов и более 1 тыс. сим-карт.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Накануне спецназ Росгвардии задержал 25 жителей Херсонской и Запорожской областей по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ). По версии следствия, четверо из них занимались шпионажем. В частности, правоохранительные органы считают, что подозреваемые собирали данные о действиях полиции, подразделений российских ВС и войск нацгвардии и передавали своим кураторам из ВСУ.

Часть из тех, кто был задержан, также распространяли в интернете «публичные призывы к террористической деятельности». Как заявили в Росгвардии, еще несколько человек состояли в запрещенных организациях и направляли туда деньги. Силовики изъяли у подозреваемых оружие, гранаты, «средства фотофиксации передвижения войск» и электронные носители информации, содержащие сведения «о районах сосредоточения российских военных и других силовых структур».

Задержанных передали сотрудникам полиции и ФСБ, восемь из них подозреваются в государственной измене (ст. 275 УК, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы).

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Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Илья Пламенев Илья Пламенев
мошенники SIM-карта Белгородская область Воронежская область диверсанты террористы ФСБ МВД
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