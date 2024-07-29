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Как защититься от мошенников ,  
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Московская пенсионерка отдала мошенникам две квартиры

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Москве 76-летняя женщина продала две квартиры по указанию телефонных мошенников, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Пенсионерке позвонила аферистка, которая представилась сотрудницей банка. Она сказала женщине, что «некие лица» якобы получили доверенность на распоряжение ее счетами. Чтобы обезопасить свои накопления, а также наличные средства, женщина должна была перевести их на «безопасные» счета банка.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Когда пенсионерка исполнила предписания, злоумышленники сообщили ей, что ее квартиру на улице Полбина выставили на продажу. Как и в первый раз, мошенники предложили выход: нужно было произвести «самовыкуп» недвижимости. Выполнив указания мошенников, пенсионерка лишилась квартиры, а затем точно так же поступила с жилплощадью на улице Краснодонская.

Ущерб от действий аферистов составил более 19,1 млн руб. Люблинская межрайонная прокуратура устанавливает личности преступников.

29 июля в Москве полиция задержала двух курьеров, которых подозревают в хищении порядка 63 млн руб. у троих пожилых человек. Пенсионеры перечисляли деньги на их счета по той же схеме: сначала переводили средства на «безопасный банковский счет», а потом продавали квартиры, чтобы спасти их от злоумышленников.

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Теги
Москва мошенники пенсионеры деньги счета квартиры
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