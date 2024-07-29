Московская пенсионерка отдала мошенникам две квартиры
В Москве 76-летняя женщина продала две квартиры по указанию телефонных мошенников, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Пенсионерке позвонила аферистка, которая представилась сотрудницей банка. Она сказала женщине, что «некие лица» якобы получили доверенность на распоряжение ее счетами. Чтобы обезопасить свои накопления, а также наличные средства, женщина должна была перевести их на «безопасные» счета банка.
Когда пенсионерка исполнила предписания, злоумышленники сообщили ей, что ее квартиру на улице Полбина выставили на продажу. Как и в первый раз, мошенники предложили выход: нужно было произвести «самовыкуп» недвижимости. Выполнив указания мошенников, пенсионерка лишилась квартиры, а затем точно так же поступила с жилплощадью на улице Краснодонская.
Ущерб от действий аферистов составил более 19,1 млн руб. Люблинская межрайонная прокуратура устанавливает личности преступников.
29 июля в Москве полиция задержала двух курьеров, которых подозревают в хищении порядка 63 млн руб. у троих пожилых человек. Пенсионеры перечисляли деньги на их счета по той же схеме: сначала переводили средства на «безопасный банковский счет», а потом продавали квартиры, чтобы спасти их от злоумышленников.
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