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Военная операция на Украине ,  
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В Херсонской и Запорожской областях за связь с ВСУ задержали 25 человек

В Херсонской и Запорожской областях задержали 25 человек за пособничество ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Херсонской и Запорожской областях спецназ Росгвардии задержал 25 местных жителей по подозрению в пособничестве вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, четверо из них занимались шпионажем. В частности, правоохранительные органы считают, что подозреваемые собирали данные о действиях полиции, подразделений российских ВС и войск нацгвардии и передавали своим кураторам из ВСУ.

Часть из тех, кто был задержан, также распространяли в интернете «публичные призывы к террористической деятельности». Как заявили в Росгвардии, еще несколько человек состояли в запрещенных организациях и направляли туда деньги.

Силовики изъяли у подозреваемых оружие, гранаты, «средства фотофиксации передвижения войск» и электронные носители информации, содержащие сведения «о районах сосредоточения российских военных и других силовых структур».

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Задержанных передали сотрудникам полиции и ФСБ, восемь из них подозреваются в государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы).

В середине июля ФСБ задержала по обвинению в госизмене жителя Великого Новгорода, работавшего на предприятии военно-промышленного комплекса.

По версии следствия, подозреваемый передавал представителю Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины сведения о воинских частях, расположенных в Новгородской области, а также информацию о месте своей работы, назначении и объемах выпускаемой на предприятии продукции.

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Теги
Херсонская область Запорожская область ВСУ ФСБ МВД Росгвардия задержание госизмена
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