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Один человек погиб в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

В результате ДТП с автобусом в Кущевском районе Краснодарского края погиб один человек погиб, десять пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД в своем Telegram-канале.

«Сегодня, в 03:48, в Кущевском районе на а/д М4 Дон 1125+200 произошло дорожно транспортное происшествие в котором один человек погиб и десять получили травмы», — говорится в сообщении.

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Фото:guobddrus / Telegram

По предварительным данным, водитель автобуса «Фольксваген» врезался на остановившийся у обочины КАМАЗ. Погибшая женщина — пассажир автобуса.

Девять человек госпитализированы. Еще одному пассажиру медицинскую помощь оказали сразу на месте происшествия. Среди пострадавших — трое детей. Всего в автобусе находилось 16 человек.

На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

В конце июня ДТП с автобусом и грузовиком произошло в Бурятии. В результате аварии пострадали 12 человек, из них четверо -- дети. Авария произошла на 587-м км автодороги Р-258 «Байкал», рядом с поселком Хонхолой в Бичурском районе. 47-летний водитель грузового автомобиля Mitsubishi Fuso не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Fiat Ducato, за рулем которого был 39-летний водитель.

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